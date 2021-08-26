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Ученые показали удивительный космический объект: как выглядит "кольцо Энштейна" (ФОТО)

Он находится на расстоянии более трех миллиардов лет от нас

сегодня, 17:41
Автор:

Денис Подставной

Астрономы запечатлели удивительный космический объект. Об это сообщает издание Space.com. 

Ученые показали удивительный космический объект: как выглядит "кольцо Энштейна" (ФОТО)

Hubble. Фото из открытых источников.

Как стало известно, данную фотографию удалось получить благодаря оборудованию космической обсерватории NASA/ESA Hubble. На снимке видно "кольцо Эйнштейна", увеличивающее свет из далеких глубин Вселенной.

На изображении две галактики, находящиеся на расстоянии около 3,4 миллиарда световых лет от Земли, искажают и отклоняют свет от еще более далекой галактики позади себя.

Результирующий узор, предсказанный Альбертом Эйнштейном в 1915 году, показывает шесть световых точек — две сгруппированы в центре, а четыре расположены вокруг кольца искаженного света. Однако эти яркие точки исходят не от шести галактик, а от трех — двух в центре кольца, а третья — от далекого квазара, свет которого так сильно искривляется, что кажется, что их четыре.

Ученые показали удивительный космический объект: как выглядит ”кольцо Энштейна” (ФОТО) - фото 2

Фото:ESA/NASA Hubble. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые назвали новый класс планет, на которых может существовать жизнь. Данные планеты имеют отличающие от земных параметры, например температура на их поверхности может достигать двухсот градусов по Цельсию. На поверхности таких экзопланет есть вода и они могут быть пригодны для поддержания жизни. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что астрономам удалось запечатлеть осколок астероида, который откололся от более крупного небесного тела, что могло быть видно еще пять тысяч лет назад. Сообщается, что она разделилась на мелкие кусочки в середине прошлого года, когда находилась дальше от нашего светила чем Земля. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.space.com/hubble-capture-einstein-ring-quasar
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