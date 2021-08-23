Ученые NASA запечатлели "гостя из каменного века": как он выглядит (ФОТО)

Ученые из американского Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запечатлели на фото комету. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Кометы. Фото: NASA, ESA, Quanzhi Ye (UMD); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI).

Новое исследование с помощью космической обсерватории NASA Hubble показало, что комета на этом изображении — ATLAS — представляет собой отколовшийся кусок более крупной кометы, которая могла быть видна пять тысяч лет назад.

ATLAS следует по тому же орбитальному пути, что и комета, которая была замечена в 1844 году. А это означает, что они, вероятно, являются братьями и сестрами родительской кометы, что распалась еще в конце каменного века.

"Но комета ATLAS странная ...", — отмечают в ведомстве.



Она разделилась на маленькие ледяные кусочки в середине прошлого года, когда находилась дальше от нашего светила, чем Земля. По словам ученых, это первый раз, когда член семейства долгопериодических комет распадается перед тем, как приблизиться к нашей звезде.





Фото: NASA, ESA, Quanzhi Ye (UMD); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали из космоса, как ночь превращается в день. Сообщается, что данная фотография была сделана с борта Международной космической станции, когда она находилась на орбите в 423 километрах над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане в точке орбитального восхода солнца. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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