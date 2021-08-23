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Главная Новости IT космос Ученые NASA запечатлели "гостя из каменного века": как он выглядит (ФОТО)
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Ученые NASA запечатлели "гостя из каменного века": как он выглядит (ФОТО)

Комета является отколовшимся куском более крупного небесного тела, который мог быть виден пять тысяч лет назад

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной

Ученые из американского Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запечатлели на фото комету. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Ученые NASA запечатлели "гостя из каменного века": как он выглядит (ФОТО)

Кометы. Фото: NASA, ESA, Quanzhi Ye (UMD); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI).

Новое исследование с помощью космической обсерватории NASA Hubble показало, что комета на этом изображении — ATLAS — представляет собой отколовшийся кусок более крупной кометы, которая могла быть видна пять тысяч лет назад.

ATLAS следует по тому же орбитальному пути, что и комета, которая была замечена в 1844 году. А это означает, что они, вероятно, являются братьями и сестрами родительской кометы, что распалась еще в конце каменного века.

"Но комета ATLAS странная ...", — отмечают в ведомстве. 

Она разделилась на маленькие ледяные кусочки в середине прошлого года, когда находилась дальше от нашего светила, чем Земля. По словам ученых, это первый раз, когда член семейства долгопериодических комет распадается перед тем, как приблизиться к нашей звезде.

Ученые NASA запечатлели ”гостя из каменного века”: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA, ESA, Quanzhi Ye (UMD); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI).

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали из космоса, как ночь превращается в день. Сообщается, что данная фотография была сделана с борта Международной космической станции, когда она находилась на орбите в 423 километрах над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане в точке орбитального восхода солнца. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил новый полет на красной планете и прислал на нашу планету несколько новых снимков. Во время него летательный аппарат преодолел расстояние в 450 метров за почти три минуты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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Источник: https://www.instagram.com/p/CSzwlN4JD5n/
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