NASA показало из космоса, как ночь превращается в день (ФОТО)

Специалисты из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали на фото, день сменяет ночь. Снимок был опубликован на официальном сайте ведомства.

МКС. Фото: Shutterstock.

Ученые рассказали, что данный снимок был сделан с борта Международной космической станции, когда она находилась на орбите в 263 милях (423,257 километров) над юго-восточным побережьем Бразилии в Атлантическом океане в точке орбитального восхода солнца.

Для справки: Орбитальная платформа (МКС) непрерывно использовалась более 20 лет, и здесь проводятся различные исследования и эксперименты, приносящие пользу всему человечеству.





Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые получили четкие снимки галактик, свет от которых преодолел миллиарды лет. Им удалось сделать это благодаря сети телескопов. Отмечается, что обычно данные объекты довольно сложно детально наблюдать на низких частотах. Среди новых изображений есть фотография галактики с большими и необычными радиочастями. Которые свидетельствуют о прерывистом выбросе радиоструй. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в NASA показали, как выглядит "галактика-призрак". Сообщается, что главной из её особенностей является, то что она практически не имеет тёмной материи, которая по мнению астрономов играет большую роль в создании галактик. В дополнении к этому галактика является аномалией, так как сквозь неё можно видеть. Система имеет очень низкую плотность. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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