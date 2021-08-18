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NASA показало призрачную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Это открытие не только ставит под сомнение представления о том, как образуются галактики, но и предоставляет доказательства того, что темная материя реальна

18 августа 2021, 17:11
Автор:

Денис Подставной

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства  показали галактику, которая практически полностью лишена тёмной материи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

NASA показало призрачную галактику: как она выглядит (ФОТО)

NASA показало призрачную галактику. Фото из открытых источников

На изображении полученном в ноябре 2019 космической обсерваторией NASA/ESA Hubble запечатлена галактика под названием NGC 1052-DF2. Её главной особенностью является то, что она практически лишена тёмной материи. 

Темная материя — это невидимое вещество, которое, по мнению астрономов, играет важную роль в формировании галактик и, как полагают, составляет 85% массы Вселенной.

Это открытие не только ставит под сомнение представления о том, как образуются галактики, но и предоставляет доказательства того, что темная материя реальна. Оно показывает, что темная материя не всегда связана с обычной материей в галактиках и то что она существует отдельно.

В дополнение к отсутствию темной материи галактика NGC 1052-DF2 является аномалией, потому что вы можете видеть сквозь нее. Это называется ультрадиффузной галактикой, потому что она имеет чрезвычайно низкую плотность. В результате этих открытий группа исследователей ищет больше галактик с дефицитом темной материи, чтобы лучше понять природу темной материи и формирование галактик.

NASA показало призрачную галактику: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Image Credit: NASA, ESA and P. van Dokkum (Yale University)

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые впервые обнаружили крупный "разрыв" в Млечном Пути. Ученые описывают данную структуру как осколок, который торчит из деревянной доски. Она состоит из туманностей и новообразованных звёзд. По словам астрономов, такая особенность сможет больше рассказать об истории нашей галактики. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA запечатлели невероятно красивый объект в космосе. Он представляет собой большое облако из пыли, в котором образовываются звёзды. Подробнее читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.nasa.gov/
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