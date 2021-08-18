Ученые впервые обнаружили крупный "разрыв" в нашей галактике: как он выглядит (ФОТО)

Ученые обнаружили странный "разрыв" в спиральных рукавах нашей галактики. Об этом сообщает издание Space.com.

Ученые нашли "осколок" в рукаве Млечного Пути. Фото: NASA JPL

Как стало известно, астрономы обнаружили в одном из рукавов нашей галактики крупный "разрыв", который ранее был упущен из виду. По словам специалистов, эта особенность сможет больше рассказать об истории Млечного Пути.

Специалисты описывают такую группу молодых звёзд и загазованных областей, которая торчит из спирального рукава нашей галактики, как "осколок из деревянной доски". Этот разрыв имеет протяженность 3 тысячи световых лет.

Обнаружение этой особенности было подвигом само по себе, потому что Земля находится внутри Млечного Пути. Представители Лаборатории реактивного движения NASA рассказали, что трудность проведения такого исследования отчасти сравнима с тем, что вы стоите на Таймс-сквер, пытаясь нарисовать карту острова Манхэттен.

Исследователи отследили эту особенность с помощью космического телескопа НАСА Spitzer (до закрытия обсерватории в январе 2020 года) и миссии Gaia Европейского космического агентства, которая измеряет расстояния и движения звезд.

Для того чтобы узнать больше, ученые сосредоточились на соседней части одного из рукавов нашей галактики, который называется рукавом Стрельца. Используя Spitzer, астрономы искали новообразовавшиеся звёзды, которые расположены в туманностях.

Считается, что новообразованные звёзды и облака из пыли чётко соответствуют форме рукавов галактики, в которой они зародились. Эти миссии ESA Gaia показали, что длинная тонкая структура, которая находится в рукаве Стрельца, имеет необычное расположение и состоит из молодых звёзд. В то время, когда рукав образует спираль с наклоном в 12 градусов, эта структура расположена пол углом около 60 градусов.

Отмечается, что подобные "разрывы", которые называют шпорами или перьями, обычно встречаются в рукавах других спиральных галактик и долгое время ученые задавались вопросом, есть ли похожие структуры в нашем Млечном Пути.





Фото: NASA/JPL-Caltech

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из американского ведомства NASA показали фотографию нашего светила с близкого расстояния. Специалисты рассказали, что активные области на поверхности звезды содержат материал, который нагревается до нескольких миллионов градусов по Цельсию. Это изображения было получено благодаря данным нескольких космических аппаратов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что благодаря космическому телескопу Hubble, астрономам удалось запечатлеть место, где рождаются массивные звёзды. Оно находится от нашей звезды на расстоянии 45 световых лет. В центре снимка запечатлена массивная звезда, которая пробивает полости сквозь облака парой мощных струй. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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