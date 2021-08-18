Ученые NASA показали, как выглядит наша звезда с близкого расстояния (ФОТО)

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали на фото нашу звезду. Снимок был опубликован на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Ученые NASA показали, как выглядит наша звезда. Фото из открытых источников

Специалисты рассказали о том, что активные области на поверхности Солнца содержат материал, нагретый до нескольких миллионов градусов, в то время как сине-белые области обозначают некоторые из наиболее энергетических пятен.

Во время проведения данных наблюдений в 2015 году на звезде образовались микровспышки, которые представляют собой уменьшенные версии более крупных вспышек, что также извергаются с поверхности Солнца.

Эти микровспышки быстро выделяют энергию и нагревают материал в активных областях. Данное изображение представляет собой мозаику из меньших изображений, собранных из наблюдений нескольких телескопов.

Высокоэнергетические рентгеновские лучи, от космической обсерватории NASA (NuSTAR) показаны синим цветом; низкоэнергетические рентгеновские лучи от космического корабля Hinode японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) имеют зеленый цвет; а желтый и красный цвета показывают ультрафиолетовый свет от Обсерватории солнечной динамики NASA (SDO).

Фото: NASA/JPL-Caltech/GSFC/JAXA



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астронавты на борту Международной космической станции сделали фотографии полярного сияния. В этот момент станция пролетала над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктидой на высоте 436 километров. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые запечатлели галактику, которая находится на расстоянии 68 миллионов лет от нас. Снимки были сделаны с помощью оборудования космической обсерватории NASA/ESA Hubble. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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