NASA показало северное сияние с космоса (ФОТО)

Ученые американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запечатлели полярное сияние. Фотография была опубликована на официальном сайте ведомства.

Астронавты запечатлели северное сияние с МКС. Фото: Shutterstock

Сообщается, что данный снимок был получен с борта Международной космической станции. На нём показано северное сияние движущееся через атмосферу нашей планеты. В это момент станция находилась на орбите в 436 километрах над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктидой.

Аврора (полярное сияние) названное в честь римской богини зари, северное сияние представляет собой завораживающее проявление света в ночном небе.

Aurora Borealis и Aurora Australis — также называемые северным и южным сиянием — происходят на северном и южном полюсах.

Для справки: полярное сияние — это свечение верхних слоев атмосферы планет, которые обладают магнитосферой, следствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.





Фото: NASA.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые при помощи космической обсерватории Hubble запечатлели местность, где образовываются звёзды. Специалисты рассказали о том, что данный объект расположен в созвездии Близнецов, которое находится на расстоянии 45 световых лет от нашего светила. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из американского ведомства NASA показали фотографии, которые прислал вертолётный дрон с красной планеты. Сообщается, что он их сделал во время своего очередного полёта. На новых снимках можно увидеть не только марсианские пейзажи, но и шестиколесный ровер ведомства во время его первой научной кампании. Также ученые рассказали о последнем, на данный момент, полете Ingenuity. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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