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NASA Ingenuity прислал на Землю новые завораживающие фото с Марса (ФОТО)

Фотографии были получены во время 11-го полета Ingenuity

сегодня, 16:29
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новые фотографии, которые сделал вертолетный дрон на Марсе. Снимки были опубликованы на официальным сайте ведомства. 

NASA Ingenuity прислал на Землю новые завораживающие фото с Марса (ФОТО)

Ingenuity прислал на Землю новые фото с Марса . Фото: из открытых источников

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity недавно завершил свой очередной полет над Красной планетой, сделав несколько снимков во время полета. Наряду с фотографированием валунов, песчаных дюн и скалистых обнажений, распространенных в районе Южного Сеита кратера Джезеро, на нескольких снимках запечатлен шестиколесный ровер NASA Perseverance во время его первой научной кампании.

NASA Ingenuity прислал на Землю новые завораживающие фото с Марса (ФОТО) - фото 2

Сообщается, что 11 полет Ingenuity был по сути разработан, чтобы держать его впереди марсохода. Он осуществляет поддержку научных целей Perseverance, фотографируя интригующие геологические объекты с воздуха.

Во время нового полета Ingenuity летел со скоростью пять метров в секунду и ему потребовалось 130 секунд, чтобы добраться до своего 8-го аэродрома. 

Планируется, что с этого нового плацдарма вертолет совершит по крайней мере один разведывательный полет в геологически интригующем районе Южной Сеты.

NASA Ingenuity прислал на Землю новые завораживающие фото с Марса (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA/JPL-Caltech.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA запечатлели с космоса одно из самых суровых мест на Земле. Данная местность занимает примерно 30% площади африки и является самой жаркой пустыней. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что космический аппарат совместной миссии ESA и JAXA сфотографировал "сестру" нашей планеты с близкого расстояния. Сообщается, что в этот момент между ней и космическим кораблем было всего 1573 километра. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-ingenuity-mars-helicopter-spots-perseverance-from-above
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Обусуждения

Правдоруб

сегодня, 15:47

не люди, а твари. Землю уничтожаете, а конченому марсу радуетесь.

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