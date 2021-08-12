NASA Ingenuity прислал на Землю новые завораживающие фото с Марса (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новые фотографии, которые сделал вертолетный дрон на Марсе. Снимки были опубликованы на официальным сайте ведомства.

Ingenuity прислал на Землю новые фото с Марса . Фото: из открытых источников

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity недавно завершил свой очередной полет над Красной планетой, сделав несколько снимков во время полета. Наряду с фотографированием валунов, песчаных дюн и скалистых обнажений, распространенных в районе Южного Сеита кратера Джезеро, на нескольких снимках запечатлен шестиколесный ровер NASA Perseverance во время его первой научной кампании.





Сообщается, что 11 полет Ingenuity был по сути разработан, чтобы держать его впереди марсохода. Он осуществляет поддержку научных целей Perseverance, фотографируя интригующие геологические объекты с воздуха.

Во время нового полета Ingenuity летел со скоростью пять метров в секунду и ему потребовалось 130 секунд, чтобы добраться до своего 8-го аэродрома.

Планируется, что с этого нового плацдарма вертолет совершит по крайней мере один разведывательный полет в геологически интригующем районе Южной Сеты.

Фото: NASA/JPL-Caltech.

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