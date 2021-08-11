ESA запечатлела крупным планом "сестру" нашей планеты (ФОТО)

Космический аппарат BepiColombo сделал новый снимок Венеры. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA).

ESA сделала запечатлела Венеру. Фото: ITC.UA

Как стало известно, вчера, 10 августа совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела крупным планом вторую по удалённости от Солнца планету. Фотография была получена, когда космический корабль находился в 1573 км от Венеры. В это время аппарат приблизился к небесному телу для выполнения гравитационного манёвра.

Камеры, которые установленные на космическом корабле обеспечивают черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей. Изображение было слегка обработано для повышения контрастности и использования полного динамического диапазона.

Для справки: BepiColombo, который включает в себя планетарный орбитальный аппарат ESA "Меркурий" и магнитосферный орбитальный аппарат "Меркурий" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), должен выйти на свою целевую орбиту вокруг самой маленькой и внутренней планеты Солнечной системы в 2025 году.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели удивительные кольца в космосе. Сообщается, что они образовались вокруг массивной чёрной дыры, которая находится на расстоянии более семи тысяч от нашей планеты. Ученые рассказали о природе данного явления и опубликовали его изображение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA запечатлели крупнейший спутник в нашей Солнечной системе. Он обращается вокруг газового гиганта масса, которого почти в два с половиной раза больше массы всех остальных планет Солнечной системы. На новом инфракрасном снимке небесное тело выглядит загадочным. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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