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ESA запечатлела крупным планом "сестру" нашей планеты (ФОТО)

Фотография была получена, когда космический корабль находился в 1573 км от планеты

сегодня, 12:18
Автор:

Денис Подставной

Космический аппарат BepiColombo сделал новый снимок Венеры. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ESA). 

ESA запечатлела крупным планом "сестру" нашей планеты (ФОТО)

ESA сделала запечатлела Венеру. Фото: ITC.UA

Как стало известно, вчера, 10 августа совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела крупным планом вторую по удалённости от Солнца планету. Фотография была получена, когда космический корабль находился в 1573 км от Венеры. В это время аппарат приблизился к небесному телу для выполнения гравитационного манёвра. 

Камеры, которые установленные на космическом корабле обеспечивают черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей. Изображение было слегка обработано для повышения контрастности и использования полного динамического диапазона.

Для справки: BepiColombo, который включает в себя планетарный орбитальный аппарат ESA "Меркурий" и магнитосферный орбитальный аппарат "Меркурий" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), должен выйти на свою целевую орбиту вокруг самой маленькой и внутренней планеты Солнечной системы в 2025 году.

ESA запечатлела крупным планом ”сестру” нашей планеты (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомства NASA запечатлели удивительные кольца в космосе. Сообщается, что они образовались вокруг массивной чёрной дыры, которая находится на расстоянии более семи тысяч от нашей планеты. Ученые рассказали о природе данного явления и опубликовали его изображение. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA запечатлели крупнейший спутник в нашей Солнечной системе. Он обращается вокруг газового гиганта масса, которого почти в два с половиной раза больше массы всех остальных планет Солнечной системы. На новом инфракрасном снимке небесное тело выглядит загадочным. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.esa.int/
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