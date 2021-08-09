Ученые из NASA обнаружили удивительные кольца вокруг чёрной дыры (ФОТО)

Ученые из американского Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запечатлели удивительный объект в космосе. Изображение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

NASA показало кольца вокруг чёрной дыры. Фото из открытых источников.

Изображение было получено с помощью космической обсерватории NASA Chandra. Она запечатлела несколько колец вокруг черной дыры и открыла новую информацию о пыли, которая находится в нашей галактике.

В 2015 году в результате вспышки рентгеновского излучения в системе образовались высокоэнергетические кольца — явление, известное как световое эхо. Оно похоже на то, как звуковые волны отражаются от стен каньона. Данные явления возникают, когда рентгеновские лучи от системы черной дыры отражаются от пылевых облаков между системой и Землей. Эта черная дыра, расположена на расстоянии около 7800 световых лет от нашей планеты и активно вытягивает материал из звезды в диск который образовывается вокруг неё. Этот материал светится в рентгеновских лучах, что позволяет специалистам называть эти системы "рентгеновскими двойными".

Данный снимок был составлен из данных, которые были получены от рентгеновского космического телескопа Chandra и объедены с данными от телескопа Pan-STARRS. Рентген-лучи от "Чандры" были изображены светло-голубым цветом, а данные с Pan-STARRS показывают звезды в поле зрения.

Для справки: космическая пыль не похожа на обычную, бытовую пыль, она похожа на дым и состоит из крошечных твердых частиц. Эти песчинки из космической пыли могут рассказать исследователям не только о поведении черной дыры, но и о ландшафте между системой и Землей.

Фото: (X-ray) NASA/CXC/U.Wisc-Madison/S. Heinz et al.; (Optical/IR): Pan-STARRS.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые впервые в истории подробно увидели взрыв массивной звезды. По информации специалистов размер данного небесного тела превышал размеры нашего светила примерно в сотню раз. Сообщается, что данное событие является очень скоротечным и поэтому его сложно зафиксировать. Свет от взрыва сверхновой дошел до нашей планеты за один миллиард лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученым удалось обнаружить планету, которая похожа на нашу. Специалисты рассказали, что данное небесное тело находится в зоне обитаемости и на ней может присутствовать жизнь. Сообщается, что эта система находится на расстоянии около 35 световых лет он нас. Планеты в ней обращаются вокруг звезды, которую называют красным карликом. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!