Ученые обнаружили планету похожую на Землю, на которой может быть жизнь (ВИДЕО)



















Ученые обнаружили несколько экзопланет, которые похожи на Землю и Венеру. Об этом сообщает издание Forbes.

Ученые обнаружили планету земного типа. Фото: Forbes

Как стало известно, специалисты смогли найти в систему планеты, которой напоминают планеты из Солнечной системы. Одно из небесных тел покрыто океанами, второе в несколько раз меньше Венеры, а третье находится в зоне обитаемости своей звезды.

Астроном из Центра астробиологии в Мадриде Мария Роза Сапатеро Осорио рассказала, о том что экзопланета, которая находится в зоне обитаемости, может иметь атмосферу. Более того, на ней может присутствовать жизнь.

"Теперь мы нашли планету земного типа в обитаемой зоне ее звезды, и мы могли бы изучить ее атмосферу", — говорит Оливье Деманжон из Университета Порту в Португалии.



Сообщается, что они обращаются вокруг красного карлика и находятся от нашей планеты на расстоянии 35 световых лет. Учитывая расстояние на котором они обращаются вокруг своей звезды, на них может быть достаточно тепло. Эта звезда называется L 98-59 и находится в созвездии Летучая Рыба.





Фото: Forbes.

В будущем ученые должны подтвердить или опровергнуть данные факты:

• На трех планетах в системе данной звезды на поверхности или в их атмосфере может находиться вода;

• Самая близкая к красному карлику планета имеет массу в два раза меньшую, чем у Венеры;

• На L 98-59a и L 98-59b (ближайшие к звезде планеты) может присутствовать небольшое количество воды, а L 98-59c может на треть состоять из неё.

Также специалисты в будущем планируют изучить четвертую планету с приставкой D, о которой на данный момент мало информации и предполагаемую пятую — E. Отмечается, что на её поверхности может присутствовать вода в жидком виде.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что шестиколесный ровер американского ведомства NASA запечатлел на красной планете необычную арку. Сообщается, что она имеет странную структуру и противостоит эрозии и силе ветра. Исследователь-аматор объединил снимки, которые сделал марсоход и создал из них единое изображение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из NASA показали, что остается после взрыва звезды. Данное изображение специалистам удалось получить благодаря данным из трех обсерваторий. Сообщается, что данным остаткам сверхновой уже около 300 лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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