Марсоход NASA обнаружил на Марсе странную арку (ФОТО)

Марсоход NASA запечатлел на фото марсианскую арку необычной формы. Об этом сообщает издание CNET.

Необычная арка на Марсе. Фото: twitter.com/PaulHammond51

Американский ровер Curiosity смог запечатлеть с помощью своего оборудование необычное скальное образование. Объект имеет странную структуру и противостоит силе ветра и эрозии на Марсе.

Шестиколесный марсоход сделал несколько снимков данного образования, а исследователь-аматор по имени Кевин Гилл совместил их в одно изображение.

Поле зрения для снимков арки составляет всего чуть более 16 сантиметров, поэтому арка является довольно небольшим объектом. Планетарный геолог Мишель Минитти, рассказала, что скорее всего данное образование состоит из материала, который устойчив к эрозии.

Для справки: марсоход NASA Curiosity был создан для исследования кратера Гейла на красной планете. Он исследует его с конца лета 2012 года. Его предполагаемый срок службы составлял один год на Марсе (686 земных суток), однако в конце 2012 года миссия была продлена на неопределённый срок.

Фото: twitter.com/PaulHammond51

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали новые фотографии с Марса, которые удалось получить благодаря оборудованию установленному на марсоходе Perseverance. Снимки сделаны во время сбора роботом образцов марсианского грунта. В дальнейшем их планируют отправить на Землю. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые смогли впервые напрямую увидеть планету, которая находится вне нашей Солнечной системы. Данная экзопланета была открыта не так давно и является ближайшей к нам. Сообщается, что данное небесное тело является газовым гигантом. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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