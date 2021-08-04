NASA опубликовало новые фотографии с поверхности Марса, которые сделал марсоход Perseverance (ФОТО)

Ученые из NASA показали фотографии с красной планеты, полученные ровером Perseverance. Новые изображения были опубликованы на официальном аккаунте марсохода в социальной сети Twitter.

Марсоход NASA сделал новые фото на красной планете. Фото: twitter.com/NASAPersevere

Сообщается, что новые снимки были получены роботом во время сбора образцов грунта с Марса. В посте с фотографиями отмечается, что уже в скором времени Perseverance соберет свой первый образец грунта с Марса для дальнейшего анализа.





Фото: twitter.com/NASAPersevere

Для справки: Миссия NASA Mars 2020 Perseverance является первым шагом американского ведомства NASA по возвращению образцов марсианского грунта на нашу планету. В рамках следующих миссий, которые сейчас разрабатываются NASA совместно с Европейским космическим агентством, на Марс будет отправлен космический корабль. Он должен будет забрать с красной планеты образцы, которые собрал ровер, и доставить их на Землю.





Фото: twitter.com/NASAPersevere

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, ученые из американского ведомства NASA показали на видео, как выглядела тень нашего спутника во время солнечного затмения. Это событие произошло в начале прошлого месяца. В небе Луна закрыла солнечный свет, отбрасывая собственную тень на Землю. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые показали, как выглядят полярные сияния на планете Юпитер. Они сообщили, что эта планета имеет самые сильные полярные сияния в нашей Солнечной системе. Также Юпитер является одной из четырех планет с полярным сиянием, которая испускает рентгеновские лучи. Специалистам удалось получить это изображение благодаря оборудованию, установленному на космическом аппарате Juno, а также данным, полученным с телескопа ESA XMM-Newton. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!