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Главная Новости IT космос Ученые из NASA показали, как выглядят полярные сияния на Юпитере (ФОТО)
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Ученые из NASA показали, как выглядят полярные сияния на Юпитере (ФОТО)

Впервые специалисты увидели весь механизм в действии

сегодня, 18:20
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало полярные сияния на Юпитере. Изображения были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

Ученые из NASA показали, как выглядят полярные сияния на Юпитере (ФОТО)

Полярные сияния на Юпитере. Фото из открытых источников

Юпитер имеет самые мощные полярные сияния в Солнечной системе и является единственной из четырех планет-гигантов с полярным сиянием, которая, как было обнаружено, испускает рентгеновские лучи.

Ученые знали, что полярные сияния вызываются ионами, врезающимися в атмосферу Юпитера. Теперь они узнали, как ионы, ответственные за световое шоу в рентгеновских лучах, могут попадать в атмосферу.

Ученые объединили данные, полученные с помощью автоматической межпланетной станцией NASA Juno, с данными миссии космического рентгеновского телескопа ESA XMM-Newton, чтобы разгадать загадку 40-летней давности о происхождении необычных рентгеновских сияний Юпитера.

Впервые они увидели весь механизм в действии. Так, электрически заряженные атомы или ионы, ответственные за рентгеновские лучи, перемещаются по электромагнитным волнам  магнитного поля Юпитера в атмосферу газового гиганта.

Фиолетовые оттенки на этом изображении показывают рентгеновское излучение полярных сияний Юпитера, обнаруженное рентгеновской обсерваторией NASA Chandra в 2007 году. Они наложены на изображение Юпитера, полученное космическим телескопом Hubble. ⁣

Ученые из NASA показали, как выглядят полярные сияния на Юпитере (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомство NASA показали, как выглядят и передвигаются облака на красной планете. На анимированном изображении видно, как они дрейфуют над куполом известным, как SEIS. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космический телескоп ведомства NASA запечатлел очень яркий рентгеновский пульсар. Специалисты сообщили, что его максимальная яркость может превышать в десять раз яркость других пульсаров этого типа. Это небесное тело находится на расстоянии двенадцати миллионов световых лет от нашего Солнца. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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