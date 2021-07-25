Ученые из NASA показали, как выглядят полярные сияния на Юпитере (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало полярные сияния на Юпитере. Изображения были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Полярные сияния на Юпитере. Фото из открытых источников

Юпитер имеет самые мощные полярные сияния в Солнечной системе и является единственной из четырех планет-гигантов с полярным сиянием, которая, как было обнаружено, испускает рентгеновские лучи.

Ученые знали, что полярные сияния вызываются ионами, врезающимися в атмосферу Юпитера. Теперь они узнали, как ионы, ответственные за световое шоу в рентгеновских лучах, могут попадать в атмосферу.

Ученые объединили данные, полученные с помощью автоматической межпланетной станцией NASA Juno, с данными миссии космического рентгеновского телескопа ESA XMM-Newton, чтобы разгадать загадку 40-летней давности о происхождении необычных рентгеновских сияний Юпитера.

Впервые они увидели весь механизм в действии. Так, электрически заряженные атомы или ионы, ответственные за рентгеновские лучи, перемещаются по электромагнитным волнам магнитного поля Юпитера в атмосферу газового гиганта.

Фиолетовые оттенки на этом изображении показывают рентгеновское излучение полярных сияний Юпитера, обнаруженное рентгеновской обсерваторией NASA Chandra в 2007 году. Они наложены на изображение Юпитера, полученное космическим телескопом Hubble. ⁣





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из американского ведомство NASA показали, как выглядят и передвигаются облака на красной планете. На анимированном изображении видно, как они дрейфуют над куполом известным, как SEIS. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что космический телескоп ведомства NASA запечатлел очень яркий рентгеновский пульсар. Специалисты сообщили, что его максимальная яркость может превышать в десять раз яркость других пульсаров этого типа. Это небесное тело находится на расстоянии двенадцати миллионов световых лет от нашего Солнца.

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