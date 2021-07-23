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Главная Новости IT космос Телескоп NASA запечатлел очень яркий пульсар в космосе: как он выглядит (ФОТО)
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Телескоп NASA запечатлел очень яркий пульсар в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Яркость этого небесного тела может в десять раз превышать яркость любых других известных пульсаров этого типа

сегодня, 13:53
Автор:

Денис Подставной

Ученые показали очень яркий пульсар. Об этом сообщается на официально странице космической обсерватории NASA Chandra в социальной сети Twitter. 

Телескоп NASA запечатлел очень яркий пульсар в космосе: как он выглядит (ФОТО)

NASA Chandra запечатлела яркий пульсар. Фото: https://twitter.com/chandraxray

Как стало известно, космическая рентгеновская обсерватория американского ведомства NASA Chandra сделала новые фото рентгеновского пульсара M82 X-2. Он находится на расстоянии около двенадцати миллионов световых лет от Солнца. 

Телескоп NASA запечатлел очень яркий пульсар в космосе: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: Twitter/Chandra Observatory

Специалисты отмечают, что максимальная яркость этого небесного тела может в десять раз превышать яркость любых других известных пульсаров этого типа. Ученые рассказали, что когда вещество притягивается к плотному компактному объекту, например пульсару, нейтронной звезде или черной дыре, оно нагревается и производит рентгеновское излучение.

Телескоп NASA запечатлел очень яркий пульсар в космосе: как он выглядит (ФОТО) - фото 3

Фото: Twitter/Chandra Observatory

Для справки: рентгеновский пульсар это космический источник переменного рентгеновского излучения, которое приходит на нашу планету в виде периодически повторяющихся импульсов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалистам из американского ведомства NASA удалось показать магнитное поле спиральной галактики. Фотографию удалось получить благодаря объединению данных полученных от оборудования Hubble и проекту SDSS. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что специалистам впервые удалось получить качественные изображения того, как массивная чёрная дыра выбрасывает в космос огромную струю плазмы. Это небесное тело находится в центре галактики Центавр А и имеет массу, которая равна 55 массам Солнца. Ученые рассказали, что в будуще они планируют получить изображение самой центральной чёрной дыры, а не того, что её окружает. 


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Источник: https://twitter.com/chandraxray?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1418207306056028165%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-technology%2F3285522-teleskop-nasa-pokazav-svitlinu-nadzvicajno-askravogo-puls
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