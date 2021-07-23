Телескоп NASA запечатлел очень яркий пульсар в космосе: как он выглядит (ФОТО)

Ученые показали очень яркий пульсар. Об этом сообщается на официально странице космической обсерватории NASA Chandra в социальной сети Twitter.

NASA Chandra запечатлела яркий пульсар. Фото: https://twitter.com/chandraxray

Как стало известно, космическая рентгеновская обсерватория американского ведомства NASA Chandra сделала новые фото рентгеновского пульсара M82 X-2. Он находится на расстоянии около двенадцати миллионов световых лет от Солнца.





Фото: Twitter/Chandra Observatory

Специалисты отмечают, что максимальная яркость этого небесного тела может в десять раз превышать яркость любых других известных пульсаров этого типа. Ученые рассказали, что когда вещество притягивается к плотному компактному объекту, например пульсару, нейтронной звезде или черной дыре, оно нагревается и производит рентгеновское излучение.





Фото: Twitter/Chandra Observatory



Для справки: рентгеновский пульсар это космический источник переменного рентгеновского излучения, которое приходит на нашу планету в виде периодически повторяющихся импульсов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалистам из американского ведомства NASA удалось показать магнитное поле спиральной галактики. Фотографию удалось получить благодаря объединению данных полученных от оборудования Hubble и проекту SDSS. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что специалистам впервые удалось получить качественные изображения того, как массивная чёрная дыра выбрасывает в космос огромную струю плазмы. Это небесное тело находится в центре галактики Центавр А и имеет массу, которая равна 55 массам Солнца. Ученые рассказали, что в будуще они планируют получить изображение самой центральной чёрной дыры, а не того, что её окружает.

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