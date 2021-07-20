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Главная Новости IT космос Ученым удалось запечатлеть струи плазмы, которые вырываются из чёрной дыры (ФОТО)
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Ученым удалось запечатлеть струи плазмы, которые вырываются из чёрной дыры (ФОТО)

Астрономам также удалось найти, где именно находится черная дыра, проследив путь струи обратно к ее исходной точке

сегодня, 18:19
Автор:

Денис Подставной

Ученые впервые запечатлели, как чёрная дыра извергает струю плазмы. Об этом сообщает издание Space.com

Ученым удалось запечатлеть струи плазмы, которые вырываются из чёрной дыры (ФОТО)

Ученые запечатлели струи плазмы, вырывающиеся из чёрной дыры. Фото: New Atlas

Как стало известно, благодаря телескопам из проекта Event Horizon Telescope астрономам удалось получить изображение струи, испускаемой массивной черной дырой. 

На изображениях виден джет, испускаемый черной дырой в центре галактики Центавр А, с точностью в 10 раз выше и с разрешением в 16 раз более резким, чем это было возможно раньше.

Для справки: Джеты — это струи плазмы, вырывающиеся из центров таких астрономических объектов, как активные галактики, квазары и радиогалактики. 

Ученым удалось запечатлеть струи плазмы, которые вырываются из чёрной дыры (ФОТО) - фото 2

Данные EHT показывают массивные доли радиоизлучения, исходящие от черной дыры, которая кажется довольно крошечной при наблюдении с Земли. В заявлении ученых говорится, что при увеличении в 1 миллиард раз черная дыра будет размером с яблоко на поверхности Луны, наблюдаемой с Земли, в то время как лепестки радиоволн или струи будут в 16 раз шире, чем сама луна. Однако черная дыра в центре Центавра A имеет массу 55 миллионов солнц.

Галактика Центавр A, также известная как NGC 5128 или Колдуэлл 77, является одним из самых ярких и крупных объектов в ночном небе, когда его наблюдают в радиоволнах. В 1949 году галактика, расположенная в созвездии Центавра, была идентифицирована как первый известный источник радиоволн за пределами нашей галактики, Млечного Пути.

Качество нового изображения дает новые подсказки о природе этих струй. Излучение кажется ярче по краям, чем в центре. Это может помочь ученым узнать, как они создаются. Астрономам также удалось найти, где именно находится черная дыра, проследив путь струи обратно к ее исходной точке. 

Ученым удалось запечатлеть струи плазмы, которые вырываются из чёрной дыры (ФОТО) - фото 3

Согласно заявлению, в будущем исследователи планируют использовать космические телескопы для получения изображений окружающей среды, окружающей черную дыру в центре Центавра А, на еще более коротких длинах волн и с еще более высоким разрешением. Конечная цель — получить изображения самой центральной черной дыры, а не ее ближайшего окружения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астроном-любитель смог обнаружить ранее неизвестный спутник Юпитера. Специалисты рассказали, что в настоящее время на Юпитере находится несколько десятков спутников и их число продолжает расти. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Hubble показал две необычные галактики впервые после месячного простоя из-за поломки. 


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Источник: https://www.space.com/event-horizon-telescope-images-black-hole-jet
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