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Первые снимки после перезагрузки: Hubble показал две необычные галактики (ФОТО)

Hubble снова преступил к полноценным научным операциям

сегодня, 14:32
Автор:

Денис Подставной

Космический телескоп NASA/ESA Hubble вернулся к работе. Об этом сообщается на официальном сайте обсерватории. 

Первые снимки после перезагрузки: Hubble показал две необычные галактики (ФОТО)

Hubble показал, как выглядят необычные галактики. Фото из открытых источников

Эти новые изображения демонстрируют возвращение Хаббла к полноценным научным операциям после исправления сбоя на борту космической обсерватории. Нормальные научные наблюдения были возобновлены 17 июля в 13:18 по восточному времени.

Первые снимки после перезагрузки: Hubble показал две необычные галактики (ФОТО) - фото 2

Слева на изображении можно увидеть — ARP-MADORE2115-273. Они являются редким примером взаимодействующей пары галактик в южном полушарии. Эти наблюдения дают Хабблу первый взгляд на эту необычную систему с высоким разрешение. Она находится на расстоянии 297 миллионов световых лет от нашей планеты. Ранее ученые думали, что это система являет собой "коллизионное кольцо" образовавшееся в результате столкновения двух галактик. Однако, новые данные полученные с помощью Hubble показывают, что продолжающееся взаимодействие между галактиками намного сложнее, оставляя после себя богатую сеть звезд и пыльного газа.

С правой стороны снимка запечатлена — ARP-MADORE0002-503. Самая большая спиральная галактика с необычными протяженными спиральными рукавами. Эта система находится на расстоянии 490 миллионов световых лет от нас. Радиус её рукавов составляет 163 тысячи световых лет. Это делает её в три раза обширнее, чем наша галактика. В то время как у большинства дисковых галактик имеется четное количество спиральных рукавов, у этой их — три.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядит звезда, которая сияет в миллион раз ярче нашего Солнца. Её изображение удалось получить при помощи оборудования космической обсерватории Hubble. Эта массивная звезда "застряла" внутри пузыря. Специалисты считают, что в будущем она может взорваться, как сверхновая звезда. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже сообщал о том, что к нашей планете на большой скорости приближается большой астероид под названием 2016 AJ193. Ученые рассказали, что он максимально сблизится с нашей планетой уже 21 июля. Стало известно, какое расстояние в этот момент будет между Землей и космическим камнем. 


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Источник: https://hubblesite.org/contents/news-releases/2021/news-2021-045
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