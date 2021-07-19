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Главная Новости IT космос К Земле быстро приближается гигантский потенциально опасный астероид (ФОТО)
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К Земле быстро приближается гигантский потенциально опасный астероид (ФОТО)

Небесное тело максимально сблизится с Землей уже 21 июля

сегодня, 12:36
Автор:

Денис Подставной

К Земле приближается большой потенциально опасный астероид. Об этом сообщает издание in-space. 

К Земле быстро приближается гигантский потенциально опасный астероид (ФОТО)

К Земле приближается астероид 2016 AJ193. Фото из открытых источников

Стало известно, что небесное тело под названием 2016 AJ193 направляется к нашей планете и максимально сблизится с ней уже 21 июля. 

Этот космический камень был открыт еще в 2010 году. Его размер составляет около 1,37 километра, он относится к группе Аполлона. 

В момент максимального сближения расстояние между ним и нашей планетой составит приблизительно 3,43 миллиона километров. 2016 AJ193 промчит мимо нас на скорости 26 километров в секунду.

Для справки: Специалисты из американского ведомства NASA называют потенциально опасными астероидами небесные тела, которые имеют диаметр более 140 метров и сближаются с Землей на расстояние менее 7,5 миллиона километров. 

Отмечается, что следующая "встреча" 2016 AJ193 и нашей планеты состоится в 2080 году. 

На схеме ниже орбита 2016 AJ193 изображена белым цветом, а нашей планеты — синим. Пунктиром отмечены орбиты Венеры, Меркурия и Марса. 

К Земле быстро приближается гигантский потенциально опасный астероид (ФОТО) - фото 2

Фото: in-space

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показало, как будет выглядеть новый телескоп для обнаружения астероидов. Аппарат сможет выявлять потенциально опасные небесные тела размером от 140 метров в пределах 30 миллионов миль от нашей планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из NASA планируют отправить космический аппарат к одному из астероидов. Стало известно, что его запустит космическая ракета производства компании SpaceX. Зонд должен прибыть к небесному телу спустя четыре года после запуска. Подробности — в нашей статье



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Источник: https://in-space.ru/asteroid/?n=2016-AJ193
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