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NASA показало, как выглядит звезда, которая горит в миллион раз ярче Солнца (ФОТО)

Специалисты считают, что в будущем она взорвется, как сверхновая звезда

сегодня, 15:35
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало на фото очень яркую звезду. Изображение было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram. 

NASA показало, как выглядит звезда, которая горит в миллион раз ярче Солнца (ФОТО)

Hubble запечатлел очень яркую звезду. Фото: NASA

Данный снимок был получен с помощью космической обсерватории Hubble несколько лет назад. Аппарат запечатлел один из самых интригующих объектов в нашей галактике Млечный Путь: массивную звезду, застрявшую внутри пузыря. Звезда внутри этой туманности Пузырь горит в миллион раз ярче, чем наше Солнце, и производит мощные газовые потоки со скоростью более четырех миллионов миль в час.

По оценкам специалистов, через 10–20 миллионов лет это небесное тело может взорваться как сверхновая звезда. И пузырь поддастся общей судьбе: он лопнет.

Для справки: туманность "Пузырь" является частью большого молекулярного облака, которое находится на расстоянии 7100 — 11 000 световых лет от Солнца. 

NASA показало, как выглядит звезда, которая горит в миллион раз ярче Солнца (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты из NASA показали, как выглядит планетарная туманность в созвездии Волк. Изображение удалось получить благодаря телескопу Hubble. Ученые рассказали о том, что данная туманность была образована из остатков вещества умирающей звезды. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что рентгеновская космическая обсерватория TESS сфотографировала необычную спиральную галактику. Она находится на расстоянии 22 миллионов световых лет от нас. Специалисты рассказали о том, почему данная система получила имя — Фейерверк. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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