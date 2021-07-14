Космический "глаз": NASA показало фантастически красивое явление (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало, как выглядит планетарная туманность в созвездии Волк. Изображение было опубликовано на официальной страничке NASA в социальной сети Instagram.

NASA показало туманность "Сетчатка". Фото из открытых источников

Изображение было получено благодаря космическому телескопу ведомства NASA Hubble. На нём можно увидеть планетарную туманность под названием "Сетчатка". Она была образована из остатков вещества умирающей звезды IC 4406.

Эта планетарная туманность обладает высокой степенью симметрии — левая и правая стороны практически зеркальные. На снимках видна необычная структура из тёмных линий которые выглядят как сетчатка глаза. Это и послужило появлению собственного имени данной планетарной туманности — "Сетчатка".

Эти темные полосы высококонцентрированной пыли и газа имеют ширину около 160 астрономических единиц (1 астрономическая единица — это расстояние между Землей и Солнцем).

Цветовая гамма показывает различные концентрации трех газов в этой туманности. На этом изображении свет от атомов кислорода отображается синим, водород показан зеленым, а азот — красным.

Спустя миллионы лет от IC 4406 останется только медленно остывающий белый карлик.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA, показало на фото, как выглядит самый большой спутник Марса. По данным ученых, через несколько миллионов лет данное небесное тело врежется в красную планету или превратится в кольцо состоящее из собственных обломков. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что специалисты из NASA планируют отправить на своем новом космическом аппарате послание для наших потомков. Еще они рассказали о том, куда будет отправлен данный аппарат.





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