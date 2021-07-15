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Главная Новости IT космос Ученые NASA показали удивительную Галактику Фейерверк (ФОТО)
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Ученые NASA показали удивительную Галактику Фейерверк (ФОТО)

Она расположена на расстоянии около 22 миллионов световых лет от нашей планеты

сегодня, 18:28
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало необычную галактику. Фотография была опубликована на официально странице ведомства в социально сети Instagram.

Ученые NASA показали удивительную Галактику Фейерверк (ФОТО)

NASA показало Галактику Фейерверк. Фото из открытых источников

На снимке изображена Галактика Фейерверк. Это спиральная галактика средних размеров, расположенная на расстоянии около 22 миллионов световых лет от нашей планеты, в созвездии Церфея. В прошлом веке восемь сверхновых взрывались в рукавах этой галактики.

Наблюдения при помощи космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra по сути, выявили три из старейших сверхновых, когда-либо обнаруженных в рентгеновских лучах, что дает больше правдоподобия его прозвищу "Галактика Фейерверк". Это изображение, созданное из нескольких снимков, также включает оптические данные обсерватории Джемини  в красном, желтом и голубом цветах.

Ученые NASA показали удивительную Галактику Фейерверк (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые с помощью космического телескопа NASA Hubble смогли наблюдать за тем, как растёт экзопланета, которая расположена на расстоянии 370 световых лет от нашей планеты. Она вращается вокруг звезды-оранжевого карлика. Данные с телескопа позволили специалистам впервые напрямую измерить скорость наращивания массы планеты. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые благодаря космическому телескопу TESS смогли обнаружить несколько молодых экзопланет. Они вращаются вокруг пары звёзд, которые находятся на расстоянии около 130 световых лет от нашей планеты. Сами звёзды находятся на расстоянии 30 световых лет друг от друга. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?hl=ru
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