Ученые обнаружили и показали четыре новые молодые планеты: как они выглядят (ВИДЕО)



















Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало четыре экзопланеты. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ученые обнаружили новые экзопланеты. Фото из открытых источников.

Благодаря данным со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) международное сотрудничество астрономов идентифицировало четыре экзопланеты, миры за пределами нашей солнечной системы, вращающиеся вокруг пары связанных молодых звезд, названных TOI 2076 и TOI 1807.

Эти миры могут дать ученым представление о малоизученной стадии планетарной эволюции.

"Планеты в обеих системах находятся в переходной, или юношеской, фазе своего жизненного цикла", — сказала Кристина Хеджес, астроном из Исследовательского института окружающей среды Bay Area в Моффетт-Филд и Исследовательского центра Эймса НАСА в Кремниевой долине.



TOI 2076 и TOI 1807 находятся на расстоянии более 130 световых лет от нас, а расстояние между ними составляет около 30 световых лет, что помещает звезды в северные созвездия Boötes и Canes Venatici соответственно. Обе звезды относятся к K-типу, карликовые звезды более оранжевого цвета, чем наше Солнце, и имеют возраст около 200 миллионов лет, или менее 5% возраста Солнца. В 2017 году, используя данные спутника Gaia Европейского космического агентства, ученые показали, что звезды движутся в космосе в одном направлении.

Самая внутренняя планета TOI 2076 b примерно в три раза больше Земли и делает оборот вокруг своей звезды каждые 10 дней. Внешние миры TOI 2076 c и d чуть более чем в четыре раза больше Земли, их орбиты превышают 17 дней.



В TOI 1807 есть только одна известная планета, TOI 1807 b, которая примерно в два раза больше Земли и обращается вокруг звезды всего за 13 часов. Экзопланеты с такими короткими орбитами встречаются редко. TOI 1807 b — это самый молодой из обнаруженных на сегодняшний день экземпляров одной из так называемых ультракороткопериодических планет. В настоящее время ученые работают над измерением массы планет, но вмешательство гиперактивных молодых звезд может усложнить задачу.

TOI 2076 b получает от своей звезды в 400 раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца, а TOI 1807 b получает примерно в 22 000 раз больше. Если ученым удастся обнаружить массы планет, эта информация могла бы помочь им определить, могут ли такие миссии, как Хаббл и будущие космические телескопы Джеймса Уэбба, изучать атмосферы планет — если они у них есть.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые показали, как выглядит радиогалактика с чёрной дырой в центре, а также о том, как выглядит извержение вулкана с орбиты Земли.

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