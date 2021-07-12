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Главная Новости IT космос Ученые показали, как выглядит радиогалактика с чёрной дырой в центре (ФОТО)
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Ученые показали, как выглядит радиогалактика с чёрной дырой в центре (ФОТО)

Новое изображение было получено благодаря телескопу MeerKAT

сегодня, 14:56
Автор:

Денис Подставной

Ученые запечатлели радиогалактику. Об этом сообщает издание Space.com. 

Ученые показали, как выглядит радиогалактика с чёрной дырой в центре (ФОТО)

Ученые показали новое фото радиогалактики. ФОТО: SARAO

Как стало известно, новое изображение было получено благодаря телескопу под названием MeerKAT. На снимке видно, как мощные радиоизлучения пронизывают космос. 

Излучение исходит из огромной вращающейся черной дыры, которая находится в центре эллиптической галактики, известной как IC 4296. Энергия, выделяемая веществом, попадающим в черную дыру, генерирует две радиоструи высокоэнергетического газа на противоположных сторонах галактики, создавая то, что также известно, как двухлепестковая радиогалактика.

Недавние наблюдения IC 4296 показали, что радиоструи становятся нестабильными, поскольку они путешествуют за пределы галактики, что позволяет некоторым заряженным электронам уйти в межгалактическое пространство. Эти блуждающие электроны образуют несколько слабых радионитей, которые появляются под галактикой на новом изображении.

С помощью телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), расположенного в юго-западном регионе страны Кару, исследователи обнаружили радиоволны от IC 4296, а также другие уникальные космические особенности, которые могут раскрыть новые ключи к разгадке больших радиогалактик.

Ученые показали, как выглядит радиогалактика с чёрной дырой в центре (ФОТО) - фото 2

Для справки: радиогалактики — обладают намного большим излучением по сравнению с другими галактиками.  Источники излучения радиогалактик обычно включают в себя такие компоненты, как ядро, гало и радиовыбросы. 

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вертолетный дрон NASA запечатлел следы в виде сердца на красной планете. Изображение было получено во время последнего полета аппарата на Марсе. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что на спутнике Сатурна обнаружен один из главных признаков жизни


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Источник: https://www.space.com/south-african-meerkat-telescope-galaxy-image
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