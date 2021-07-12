Ученые показали, как выглядит радиогалактика с чёрной дырой в центре (ФОТО)

Ученые запечатлели радиогалактику. Об этом сообщает издание Space.com.

Ученые показали новое фото радиогалактики. ФОТО: SARAO

Как стало известно, новое изображение было получено благодаря телескопу под названием MeerKAT. На снимке видно, как мощные радиоизлучения пронизывают космос.

Излучение исходит из огромной вращающейся черной дыры, которая находится в центре эллиптической галактики, известной как IC 4296. Энергия, выделяемая веществом, попадающим в черную дыру, генерирует две радиоструи высокоэнергетического газа на противоположных сторонах галактики, создавая то, что также известно, как двухлепестковая радиогалактика.

Недавние наблюдения IC 4296 показали, что радиоструи становятся нестабильными, поскольку они путешествуют за пределы галактики, что позволяет некоторым заряженным электронам уйти в межгалактическое пространство. Эти блуждающие электроны образуют несколько слабых радионитей, которые появляются под галактикой на новом изображении.



С помощью телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), расположенного в юго-западном регионе страны Кару, исследователи обнаружили радиоволны от IC 4296, а также другие уникальные космические особенности, которые могут раскрыть новые ключи к разгадке больших радиогалактик.





Для справки: радиогалактики — обладают намного большим излучением по сравнению с другими галактиками. Источники излучения радиогалактик обычно включают в себя такие компоненты, как ядро, гало и радиовыбросы.

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