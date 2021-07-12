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Главная Новости IT космос Ученые NASA запечатлели на Марсе следы в форме сердца (ФОТО)
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Ученые NASA запечатлели на Марсе следы в форме сердца (ФОТО)

NASA Ingenuity сделал новые фотографии во время очередного полета

сегодня, 11:03
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало новые фото с красной планеты. Об этом сообщает издание Space.com. 

Ученые NASA запечатлели на Марсе следы в форме сердца (ФОТО)

Специалисты из NASA показали следы марсохода на красной планете. Фото: Space.com

Как стало известно, во время своего последнего полета робот-вертолет NASA Ingenuity запечатлел следы в форме сердца сделанные марсоходом Perseverance. 

Это "сердце" показывает место, где шестиколесный ровер сделал небольшой крюк, возможно для того, чтобы провести исследование какого-нибудь интересного камня или участка поверхности красной планеты, прежде чем вернутся на свое изначальное место и продолжить путь. 

Для справки: марсоход NASA Perseverance вместе с вертолетным дроном приземлились на дно одного из кратеров Марса в феврале этого года. Известно, что ранее в этой местности находилось озеро. 

На данный момент ученые ведомства ожидают новых фотографий от Ingenuity. В это воскресенье он осуществил очередной полет на красной планете. Он пролетел над местностью известной под названием "Сеита". 

Ученые NASA запечатлели на Марсе следы в форме сердца (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые с помощью данных полученных от космического аппарата Кассини-Гюйгенс обнаружили на одном из спутников сатурна соленые шлейфы, богатые метаном. Специалисты отмечают, что этот газ может быть побочным продуктом жизнедеятельности микробов. Ученые провели исследования и выдвинули предположения о том, откуда мог взятся данный газ на этом небесном теле. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск показал в работе свою новую беспилотную посадочную станцию для космических ракет




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Источник: https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-rover-track-heart-9th-flight-video
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