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Главная Новости IT технологии Илон Маск показал в работе новую беспилотную плавучую платформу для космических ракет (ВИДЕО)
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Илон Маск показал в работе новую беспилотную плавучую платформу для космических ракет (ВИДЕО)

Платформа будет обеспечивать мягкую посадку космических ракет компании SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy

сегодня, 22:35
Автор:

Денис Подставной

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал в работе беспилотную посадочную платформу. Видео было опубликовано на официальной странице Маска в социальной сети Twitter. 

Илон Маск показал в работе новую беспилотную плавучую платформу для космических ракет (ВИДЕО)

Илон Маск показал платформу A Shortfall of Gravitas. Фото SpaceX

Автоматическая станция под названием A Shortfall of Gravitas должна заменить платформу OCISLY у Восточного побережья Соединённых Штатов Америки. Она будет обеспечивать мягкую посадку космических ракет компании SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy недалеко от американского штата Флорида. 

Предприниматель показал на видео в действии новую беспилотную платформу, плывущую в водах Атлантического океана. 

Для справки: новинка стала четвертой по счету беспилотной станцией для посадки запущенной компанией SpaceX. Как отмечает Everyday Astronaut на своей странице в Twitter, A Shortfall of Gravitas в отличии от предыдущих своих собратьев отличается полной автономностью. Она не требует буксировки к месту посадки. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Илон Маск показал в своем Twitter новый прототип космического корабля компании SpaceX Starship. Новинка получила название Booster 3 и будет использована для испытаний топливной системы ракеты под стартовыми нагрузками. Booster 3 выполнен из нержавеющей стали и достигает в высоту 70 метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск опубликовал на своей официальной странице в Twitter видео посадки ступени многоразовой космической ракеты Falcon 9. Она приземлилась на посадочную площадку, расположенную на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Данный космический аппарат вывел на орбиту нашей планеты новые спутники. Подробнее об этом читайте в нашей статье





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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1413598670331711493
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