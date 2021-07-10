Илон Маск показал в работе новую беспилотную плавучую платформу для космических ракет (ВИДЕО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал в работе беспилотную посадочную платформу. Видео было опубликовано на официальной странице Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск показал платформу A Shortfall of Gravitas. Фото SpaceX

Автоматическая станция под названием A Shortfall of Gravitas должна заменить платформу OCISLY у Восточного побережья Соединённых Штатов Америки. Она будет обеспечивать мягкую посадку космических ракет компании SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy недалеко от американского штата Флорида.

Предприниматель показал на видео в действии новую беспилотную платформу, плывущую в водах Атлантического океана.

Для справки: новинка стала четвертой по счету беспилотной станцией для посадки запущенной компанией SpaceX. Как отмечает Everyday Astronaut на своей странице в Twitter, A Shortfall of Gravitas в отличии от предыдущих своих собратьев отличается полной автономностью. Она не требует буксировки к месту посадки.

Autonomous SpaceX droneship,

A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

SpaceX Starship. Новинка получила название

Booster 3 и будет использована для испытаний топливной системы ракеты под стартовыми нагрузками.

Booster 3 выполнен из нержавеющей стали и достигает в высоту 70 метров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Илон Маск показал в своем Twitter новый прототип космического корабля компании

Falcon 9. Она приземлилась на посадочную площадку, расположенную на мысе

Канаверал в американском штате Флорида. Данный космический аппарат вывел на орбиту нашей планеты новые спутники. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Илон Маск опубликовал на своей официальной странице в Twitter видео посадки ступени многоразовой космической ракеты

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