Илон Маск показал построенный прототип новой космической ракеты (ФОТО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал прототип космической ракеты Super Heavy. Фотография была опубликована на официальной страничке Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск показал прототип ракеты Super Heavy. Фото из открытых источников

На снимке запечатлен прототип под названием Booster 3. Его высота составляет 70 метров. Booster 3 выполнен из нержавеющей стали и уже готов к проведению испытаний.

Ракета-носитель Super Heavy в будущем будет использована для запусков космического корабля SpaceX Starship. На данный момент прототип был установлен на платформу для проведения испытаний на площадке Starbase, что в штате Техас. Как стало известно, данный аппарат для испытаний не будет летать. На Booster 3 протестируют топливную систему ракеты под стартовыми нагрузками. Орбитальный запуск осуществит уже следующая версия прототипа ракеты Super Heavy под названием Booster 4.





Также Маск показал строительство башни обслуживания орбитального пускового комплекса. На неё добавили уже 7 сегмент. Башня понадобится для сбора всей ракеты, которая будет включать в себя Starship и Super Heavy.

Для справки: ракета-носитель Super Heavy рассчитана на запуск корабля с более 100 тонн полезной нагрузки и вывод его на низкую околоземную орбиту. Первый запуск космического корабля Starship ракетой Super Heavy может состояться уже в августе этого года.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало новое фото с красной планеты. На снимке запечатлены ровер Perserverance и вертолетный дрон Ingenuity. Ученые отметили, что данное изображение было сложнее всего получить и то, что оно состоит из 62 снимков полученных на камеру робота для макросъемки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что астрономы из Калифорнийского института обнаружили необычную звезду. Размер данного небесного тела немногим превышает размер Луны, однако его масса превышает массу Солнца примерно в 1,3 раза. Читайте об этом в нашей статье.

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