logo
Русский Українська

BTC/USD

32956.41

ETH/USD

2037.89

LTC/USD

131.84

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Илон Маск показал построенный прототип новой космической ракеты (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск показал построенный прототип новой космической ракеты (ФОТО)

Новый прототип Super Heavy готов к испытаниям

сегодня, 11:53
Автор:

Денис Подставной

Основатель компании SpaceX Илон Маск показал прототип космической ракеты Super Heavy. Фотография была опубликована на официальной страничке Маска в социальной сети Twitter. 

Илон Маск показал построенный прототип новой космической ракеты (ФОТО)

Илон Маск показал прототип ракеты Super Heavy. Фото из открытых источников

На снимке запечатлен прототип под названием Booster 3. Его высота составляет 70 метров. Booster 3 выполнен из нержавеющей стали и уже готов к проведению испытаний. 

Ракета-носитель Super Heavy в будущем будет использована для запусков космического корабля SpaceX Starship. На данный момент прототип был установлен на платформу для проведения испытаний на площадке Starbase, что в штате Техас. Как стало известно, данный аппарат для испытаний не будет летать. На Booster 3 протестируют топливную систему ракеты под стартовыми нагрузками. Орбитальный запуск осуществит уже следующая версия прототипа ракеты Super Heavy под названием  Booster 4. 

Илон Маск показал построенный прототип новой космической ракеты (ФОТО) - фото 2

Также Маск показал строительство башни обслуживания орбитального пускового комплекса. На неё добавили уже 7 сегмент. Башня понадобится для сбора всей ракеты, которая будет включать в себя Starship и Super Heavy. 

Для справки: ракета-носитель Super Heavy рассчитана на запуск корабля с более 100 тонн полезной нагрузки и вывод его на низкую околоземную орбиту. Первый запуск космического корабля Starship ракетой Super Heavy может состояться уже в августе этого года. 

 Илон Маск показал построенный прототип новой космической ракеты (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало новое фото с красной планеты. На снимке запечатлены  ровер Perserverance и вертолетный дрон Ingenuity. Ученые отметили, что данное изображение было сложнее всего получить и то, что оно состоит из 62 снимков полученных на камеру робота  для макросъемки. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что астрономы из Калифорнийского института обнаружили необычную звезду. Размер данного небесного тела немногим превышает размер Луны, однако его масса превышает массу Солнца примерно в 1,3 раза. Читайте об этом  в нашей статье


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/02/super-heavy-booster-3.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ