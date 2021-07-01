Ученые обнаружили необычную звезду: как она выглядит (ФОТО)

Астрономы обнаружили необычного белого карлика. Об этом сообщает издание NewScientist.

Ученые показали необычного белого карлика. Фото и з открытых источников

Как стало известно ученые из Калифорнийского института обнаружили новую звезду, которую назвали ZTF J190132.9+145808.7. Данного белого карлика удалось найти благодаря автоматическому телескопу ZTF. Его размер примерно соответствует размеру Луны, а вот масса значительно больше, чем у Солнца. Новооткрытая звезда является самой маленькой в своем роде из тех, которые известны ученым.

Исследователи провели ряд дополнительных исследований, чтобы подтвердить свойства звезды. Для этих исследований использовались разные телескопы.

Ученые выяснили, что данный белый карлик очень быстро вращается. Его оборот вокруг своей оси занимает примерно 6,9 минут. Также стало известно, что он имеет массу, которая превышает массу Солнца примерно в 1,3 раза, а её радиус всего на 400 километров больше, чем у Луны. ZTF J190132.9+145808.7 находиться примерно в 130 световых годах от Земли.

По словам специалистов этот белый карлик продолжает сжиматься, и если так пойдет и дальше он может начать коллапсировать. Это может привести к созданию новой нейтронной звезды или к взрыву. Данные события могут произойти в ближайшие несколько сотен миллионов лет.

Данную звезду изобразили рядом с нашим спутником для того, чтобы сравнить размеры.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе. Специалисты рассказали о её размерах, а также о том на каком расстоянии она находиться от нашего Солнца. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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