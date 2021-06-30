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Главная Новости IT космос Ученые показали, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе (ФОТО)
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Ученые показали, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе (ФОТО)

Специалисты рассказали о том, когда комета максимально приблизиться к Солнцу

сегодня, 15:17
Автор:

Денис Подставной

Специалисты из проекта Dark Energy Survey рассказали о, возможно, самой большой из обнаруженных комет в нашей Солнечной системе. Об этом сообщает издание sci-news.com. 

Ученые показали, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе (ФОТО)

Ученые показали самую большую комету в Солнечной системе. Фото из открытых источников

Как стало известно, данное небесное тело обнаружили на архивных снимках проекта Dark Energy Survey двое астрономов из Пенсильванского университета, Гэри Бернштейн и Педро Бернардинелли. В их честь и была названа комета. 

Ученые показали, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе (ФОТО) - фото 2

Комета Бернардинелли-Бернштейна имеет ширину от ста до двухсот километров, это примерно в десять раз больше, чем большинство комет Солнечной системы. Она была обнаружена в 2014 году на расстоянии 29 а.е (астрономическая единица измерения в Системе постоянных Международной службы вращения Земли 1992 равная 149 597 870,610 км) от Солнца. 

На данный момент она находится уже на расстоянии 20 а.е от нашей звезды. Она достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, известной как перигелий, в 2031 году. В этот момент расстояние между кометой и Солнцем будет примерно 11 а.е. 

Специалисты из NOIRLab NSF сделали иллюстрации того, как могло бы выглядеть это небесное тело во внешней Солнечной системе. 

Ученые показали, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA уже три недели не может починить свой космический телескоп Hubble. На данный момент стала известна возможная причина сбоя системы. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало  о том, что американский космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел китайский ровер на поверхности красной планеты. В этот момент марсоход Zhurong осуществлял движение в направлении южной части Марса. Подробности — в нашей статье



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Источник: http://www.sci-news.com/astronomy/comet-bernardinelli-bernstein-09806.html
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