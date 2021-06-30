Ученые показали, как выглядит самая большая комета в Солнечной системе (ФОТО)

Специалисты из проекта Dark Energy Survey рассказали о, возможно, самой большой из обнаруженных комет в нашей Солнечной системе. Об этом сообщает издание sci-news.com.

Ученые показали самую большую комету в Солнечной системе. Фото из открытых источников

Как стало известно, данное небесное тело обнаружили на архивных снимках проекта Dark Energy Survey двое астрономов из Пенсильванского университета, Гэри Бернштейн и Педро Бернардинелли. В их честь и была названа комета.





Комета Бернардинелли-Бернштейна имеет ширину от ста до двухсот километров, это примерно в десять раз больше, чем большинство комет Солнечной системы. Она была обнаружена в 2014 году на расстоянии 29 а.е (астрономическая единица измерения в Системе постоянных Международной службы вращения Земли 1992 равная 149 597 870,610 км) от Солнца.

На данный момент она находится уже на расстоянии 20 а.е от нашей звезды. Она достигнет своей ближайшей точки к Солнцу, известной как перигелий, в 2031 году. В этот момент расстояние между кометой и Солнцем будет примерно 11 а.е.

Специалисты из NOIRLab NSF сделали иллюстрации того, как могло бы выглядеть это небесное тело во внешней Солнечной системе.





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