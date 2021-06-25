Фото с орбиты Марса: NASA запечатлело китайский ровер

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новую фотографию с Марса. Об этом сообщается на официальном сайте Университета Аризоны.

NASA показало новый снимок с Марса. Фото из открытых источников

Как стало известно, многофункциональная автоматическая межпланетная станция ведомства Mars Reconnaissance Orbiter запечатлела, китайский ровер Zhurong, когда тот осуществлял движение в направлении южной части красной планеты.

Данный снимок удалось получить благодаря специальной камере HiRISE, установленной на космическом аппарате. Она может распознавать относительное маленькие предметы на большом расстоянии. Специалисты из университета отметили, то насколько далеко удалось продвинуться китайскому марсоходу от места посадки.





Для справки: ровер Zhurong — это первый марсоход полностью разработанный Китаем. Он прибыл на красную планету в составе миссии "Тяньвэнь-1" в конце прошлого месяца. С тех пор, Zhurong регулярно отправляет новые снимки на Землю.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что китайский марсоход сделал "селфи" на фоне его посадочной платформы на Марсе. Также были опубликованы снимки марсианской пустыни с камеры установленной на ровере. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



Также издание информировало о том, что ученые показали место, где зарождаются звёзды. На фотографии можно увидеть созвездие Вестерлунд 2, а также газовое облако вокруг него. Специалисты отметили, что им впервые удалось получить снимок такого высокого разрешения. Предполагаться, что и в дальнейшем в этом месте будут продолжать появляться новые звёзды. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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