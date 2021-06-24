Как выглядит место, в котором рождаются звёзды (ФОТО)

Ученые запечатлели газовый пузырь, который окружает звёздное скопление Вестерлунд 2. Об этом сообщает издание Live Science.

Место формирования звёзд. Фото из открытых источников

Вестерлунд 2 является одной из самых ярких областей звездообразования в нашей галактике. Оно находится на расстоянии примерно 20 000 световых лет от Земли. Сообщается, что до сих пор астрономам не удавалось сфотографировать его в высоком разрешении.

На новом изображении ученые увидели, что звёздное скопление окружено лишь одним газовым пузырем, а не двумя, как предполагалось ранее. Специалисты ожидают, что Вестерлунд 2 и дальше будет порождать новые звёзды.

Автор исследования Майтрайи Тивари из Мэрилендского университета рассказал о том, что когда образуются массивные звёзды они испускают более сильные выбросы протонов, электронов и атомов тяжелого металла чем наше Солнце. Данное явление называют звёздными ветрами. Сильные звёздные ветры способны формировать пузыри в облаках плотного и холодного газа. Именно один из таких удалось запечатлеть на фото.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что изучая снимки планеты Венера, ученые обнаружили необычные объекты на её поверхности. Специалисты рассказали о том, что они могут означать и когда они смогут изучить их глубже. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что космический телескоп Hubble смог запечатлеть столкновение двух галактик. На данный момент они находятся уже на последней стадии слияния. Ученые рассказали о том, что может произойти после завершения слияния Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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