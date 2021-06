Ученые обнаружили необычные объекты на поверхности Венеры: что это может означать

Ученые обнаружили необычную деформацию коры Венеры. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые сделали научное открытие, касающиеся Венеры. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты изучили снимки Венеры, сделанные с помощью американской межпланетной станции "Магеллан" в период с 1989 по 1994 год. На снимках они заметили необычные структуры, которые напомнили им большие глыбы льда, что периодически возникают на поверхности озер или морей Земли в результате сжатия их ледового покрова.

Данное открытие вызвало удивление у исследователей, ведь оно может указывать на то, что предположительно неподвижная кора этой планеты в недавнем прошлом могла растягиваться и сжиматься. Ученые надеются, что в будущем, когда к Венере будут оправлены новые зонды, они смогут получить больше информации об этом явлении.

Для справки: зонд NASA "Магеллан" в 1990 году вышел на орбиту Венеры с периодом обращения 195 минут. В каждый момент сближения с этой планетой аппарат с помощью радиолокатора картографировал полосу шириной от 17 до 28 метров. К 1992 году "Мегеллан" осуществил съемку 98% поверхности Венеры.

