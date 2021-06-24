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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили необычные объекты на поверхности Венеры: что это может означать
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Ученые обнаружили необычные объекты на поверхности Венеры: что это может означать

На Венере обнаружены объекты напоминающие глыбы льда

сегодня, 12:07
Автор:

Денис Подставной

Ученые обнаружили необычную деформацию коры Венеры. Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Ученые обнаружили необычные объекты на поверхности Венеры: что это может означать

Ученые сделали научное открытие, касающиеся Венеры. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты изучили снимки Венеры, сделанные с помощью американской межпланетной станции "Магеллан" в период с 1989 по 1994 год. На снимках они заметили необычные структуры, которые напомнили им большие глыбы льда, что периодически возникают на поверхности озер или морей Земли в результате сжатия их ледового покрова. 

Данное открытие вызвало удивление у исследователей, ведь оно может указывать на то, что предположительно неподвижная кора этой планеты в недавнем прошлом могла растягиваться и сжиматься. Ученые надеются, что в будущем, когда к Венере будут оправлены новые зонды, они смогут получить больше информации об этом явлении. 

Для справки: зонд NASA "Магеллан" в 1990 году вышел на орбиту Венеры с периодом обращения 195 минут. В каждый момент сближения с этой планетой аппарат с помощью радиолокатора картографировал полосу шириной от 17 до 28 метров. К 1992 году "Мегеллан" осуществил съемку 98% поверхности Венеры.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA планирует разработать порошок для стирки в космосе. Ученые надеются, что данное изобретение поможет им сэкономить на доставках грузов в космос. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил очередной тестовый полет. Ученые рассказали о своих дальнейших планах на красной планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.pnas.org/content/118/26/e2025919118
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