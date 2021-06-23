Космонавты на МКС смогут стирать свою одежду

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует создать специальный порошок для стирки, которым бы смогли пользоваться космонавты.

NASA планирует создать стиральный порошок для космонавтов. Фото из открытых источников

Как стало известно, в ведомстве решили найти способ, как стирать одежду астронавтов в космосе. В рамках эксперимента образцы специального средства для стирки и пятновыводителя отправят на Международную космическую станцию, чтобы протестировать его в условиях невесомости и ограниченного количества воды.

Одна из главных сложностей при этом состоит в том, чтобы сделать используемую в стирке воду пригодной для очистки, а затем для питья и готовки. В случае решения данной задачи, в будущем получится сэкономить на доставках грузов в космос. Ученые надеются, что такая экономия им поможет в долгосрочных миссиях.

Так как на данный момент у астронавтов нет возможности для стирки своих вещей их одежда быстро становится не пригодной и выбрасываться за борт, где сгорает в атмосфере Земли.

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