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Главная Новости IT космос Космонавты на МКС смогут стирать свою одежду
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Космонавты на МКС смогут стирать свою одежду

NASA разрабатывает порошок для стирки в космосе

сегодня, 19:59
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует создать специальный порошок для стирки, которым бы смогли пользоваться космонавты. 

Космонавты на МКС смогут стирать свою одежду

NASA планирует создать стиральный порошок для космонавтов. Фото из открытых источников

Как стало известно, в ведомстве решили найти способ, как стирать одежду астронавтов в космосе. В рамках эксперимента образцы специального средства для стирки и пятновыводителя отправят на Международную космическую станцию, чтобы протестировать его в условиях невесомости и ограниченного количества воды. 

Одна из главных сложностей при этом состоит в том, чтобы сделать используемую в стирке воду пригодной для очистки, а затем для питья и готовки. В случае решения данной задачи, в будущем получится сэкономить на доставках грузов в космос. Ученые надеются, что такая экономия им поможет в долгосрочных миссиях. 

Так как на данный момент у астронавтов нет возможности для стирки своих вещей их одежда быстро становится не пригодной и выбрасываться за борт, где сгорает в атмосфере Земли. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что робот-вертолет NASA Ingenuity совершил восьмой полет на красной планете. В ведомстве рассказали подробности о новом перелете, а также о том, чем беспилотник будет заниматься в ближайшие несколько месяцев. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, когда американская компания SpaceX собирается покрыть всю планету своим спутниковым интернетом. Стало известно, когда украинцы смогут воспользоваться новой услугой, а также цены на неё. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/z/1686
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