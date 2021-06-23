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Главная Новости IT космос Новое видео с Марса: вертолетный дрон NASA совершил полет
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Новое видео с Марса: вертолетный дрон NASA совершил полет

Вертолетный дрон NASA снял видео во время очередного полета

сегодня, 15:39
Автор:

Денис Подставной








Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело восьмой полет своего вертолетного беспилотника Ingenuity. Об этом сообщает издание Space.com. 

Новое видео с Марса: вертолетный дрон NASA совершил полет

Ingenuity совершил восьмой полет. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время очередного полета на Марсе вертолет пролетел 160 метров и приземлился в новой для него точке — в 133,5 метрах от марсохода NASA Perseverance. На весь перелет ушло 77,4 секунды. 

Отмечается, что сейчас дрон перемещается с одного места на другое для того, чтобы специалисты смогли протестировать функционирование навигационной системы аппарата. 

Для справки: Во время шестого полета вертолетного робота произошел сбой в его навигационной системе. Тогда прямо в воздухе вертолет начал раскачиваться и корректировать свою скорость, а после из-за неправильной работы датчиков приземлился с небольшим отклонением от курса. 

Ранее в ведомстве сообщали о том, что Ingenuity должен был совершить только пять тестовых полетов, однако его успехи побудили NASA расширить миссию. По информации издания, он может продолжить исследование Марса в течении еще нескольких месяцев. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты американского ведомства NASA не смогли починить космический телескоп Hubble после того, как у него отказала одна из важнейших для работы деталей. Инженеры предприняли несколько попыток по восстановлению его работы. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что космический телескоп Hubble запечатлел последнюю фазу слития двух галактик. 



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Источник: https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-8th-flight
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