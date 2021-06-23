Новое видео с Марса: вертолетный дрон NASA совершил полет



















Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело восьмой полет своего вертолетного беспилотника Ingenuity. Об этом сообщает издание Space.com.

Ingenuity совершил восьмой полет. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время очередного полета на Марсе вертолет пролетел 160 метров и приземлился в новой для него точке — в 133,5 метрах от марсохода NASA Perseverance. На весь перелет ушло 77,4 секунды.

Отмечается, что сейчас дрон перемещается с одного места на другое для того, чтобы специалисты смогли протестировать функционирование навигационной системы аппарата.

Для справки: Во время шестого полета вертолетного робота произошел сбой в его навигационной системе. Тогда прямо в воздухе вертолет начал раскачиваться и корректировать свою скорость, а после из-за неправильной работы датчиков приземлился с небольшим отклонением от курса.

Ранее в ведомстве сообщали о том, что Ingenuity должен был совершить только пять тестовых полетов, однако его успехи побудили NASA расширить миссию. По информации издания, он может продолжить исследование Марса в течении еще нескольких месяцев.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что специалисты американского ведомства NASA не смогли починить космический телескоп Hubble после того, как у него отказала одна из важнейших для работы деталей. Инженеры предприняли несколько попыток по восстановлению его работы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



Также издание информировало о том, что космический телескоп Hubble запечатлел последнюю фазу слития двух галактик.





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