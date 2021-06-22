NASA не смогло починить Hubble после серьезного сбоя

В работе космического телескопа Хаббл произошел серьезный сбой, который не удается устранить. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты не могут перезапустить Hubble. Фото из открытых источников

Как стало известно, в обсерватории отказала одна из важнейших для работы деталей, а именно модуль памяти. Он отвечает за функциональность аппарата, а также обнаруживает сбои в работе системы.

Инженеры из американского ведомства NASA сообщили о том, что несмотря на несколько попыток им не удалось восстановить работу модуля памяти космического телескопа.

На данный момент специалисты продолжают искать методы для решения возникшей проблемы. Сам телескоп и научные инструменты остаются в хорошем состоянии.

Для справки: Hubble — это автоматическая обсерватория, которая расположена на околоземной орбите. Телескоп был выведен на неё 24 апреля 1990 года космическим кораблем "Дискавери" STS-31. Последний раз миссия по обслуживанию аппарата осуществлялась в 2009 году.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что к Земле приближается необычный космический объект, который ученые не могут классифицировать. В следующий раз наблюдать его можно будет только через 612 190 лет. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.

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