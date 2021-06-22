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NASA не смогло починить Hubble после серьезного сбоя

Американское ведомство NASA рассказало о проблемах с телескопом Hubble

сегодня, 17:38
Автор:

Денис Подставной

В работе космического телескопа Хаббл произошел серьезный сбой, который не удается устранить. Об этом сообщает издание Science Alert.

NASA не смогло починить Hubble после серьезного сбоя

Специалисты не могут перезапустить Hubble. Фото из открытых источников

Как стало известно, в обсерватории отказала одна из важнейших для работы деталей, а именно модуль памяти. Он отвечает за функциональность аппарата, а также обнаруживает сбои в работе системы. 

Инженеры из американского ведомства NASA сообщили о том, что несмотря на несколько попыток им не удалось восстановить работу модуля памяти космического телескопа. 

На данный момент специалисты продолжают искать методы для решения возникшей проблемы. Сам телескоп и научные инструменты остаются в хорошем состоянии. 

Для справки: Hubble — это автоматическая обсерватория, которая расположена на околоземной орбите. Телескоп был выведен на неё 24 апреля 1990 года космическим кораблем "Дискавери" STS-31. Последний раз миссия по обслуживанию аппарата осуществлялась в 2009 году. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что к Земле приближается необычный космический объект, который ученые не могут классифицировать. В следующий раз наблюдать его можно будет только через 612 190 лет. Подробнее об этом читайте на нашем сайте

Также издание информировало о том, что Илон Маск переименовал свою официальную страницу в социальной сети Twitter и опубликовал фотографию, на которой запечатлены несколько космических кораблей производства компании SpaceX. Маск также рассказал, что может использовать один из изображенных аппаратов в гиперзвуковых летных испытаниях. Подробности — в нашей статье




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