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Главная Новости IT космос К Земле приближается странный космический объект: что известно
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К Земле приближается странный космический объект: что известно

Ученые рассказали, когда к Земле приблизиться необычное небесное тело

сегодня, 16:03
Автор:

Денис Подставной

К Земле приближается необычное небесное тело. Об этом сообщает издание Futurism. 

К Земле приближается странный космический объект: что известно

К Земле приближается странное небесное тело. Фото из открытых источников

Как стало известно, последние несколько лет ученые наблюдают за загадочным космическим объектом под названием 2014 UN271. Его особенность заключается в том, что он слишком большой, чтобы его можно было классифицировать как комету, и слишком маленький, чтобы считаться планетой. 

В 2031 году объект максимально приблизиться к нашей планете на своей орбите и ученые будут иметь возможность заняться его более глубоким изучением. В это время космический камень будет находиться примерно на таком же расстоянии от Солнца, как и Сатурн. 

В следующий раз астрономам выпадет такая возможность только через 612 190 лет (примерно столько же времени прошло между появлением неандертальцев и современностью). 

Как отметили ученые, 2014 UN271 движется странной орбитой по всей Солнечной системе, приближаясь и отдаляясь от нашей звезды. Иногда этот объект практически уходит в межзвёздное пространство. 

Хотя космический камень и приблизится на относительно близкое к Земле расстояние, разглядеть его можно будет только с помощью профессиональных инструментов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA предупреждает о приближении к Земле астероида. Его размер будет сопоставим с двумя футбольными полями. Ученые назвали дату, когда космический камень максимально приблизится к нашей планете. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что космический телескоп Hubble запечатлел финальную фазу слияния двух галактик. Ученые предположили, что это столкновение может запустить процессы интенсивного образования новых звезд. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://futurism.com/the-byte/tiny-planet-earth
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