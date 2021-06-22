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NASA сообщает о том, что к Земле на большой скорости мчит астероид: что известно

Ученые рассказали о небесном теле, которое приближается к Земле

сегодня, 13:08
Автор:

Денис Подставной

К нашей планете приближается астероид. Об этом сообщается на официальном сайте исследований объектов околоземного пространства американского ведомства NASA. 

NASA сообщает о том, что к Земле на большой скорости мчит астероид: что известно

Астероид приближается к Земле. Фото из открытых источников

Известно, что данное небесное тело было обнаружено астрономами еще в 2010 году. Его назвали 441987 (2010 NY65), и с тех пор ведут за ним наблюдение. 

Ученые ведомства рассказали о том, что скорость данного астероида составляет 13300 километров в час, а период обращения вокруг Солнца — 3685 земных суток. Также известно, что космический камень имеет диаметр около 228 метров, что превышает размеры двух футбольных полей. 

25 июня астероид приблизится к нашей планете. В момент максимального сближения  расстояние между Землей и астероидом будет составлять более 5,8 миллиона километров. Для сравнения, это более чем в 15 раз превышает расстояние между Землей и Луной. 

В NASA заверили, что из-за размеров астероида и его расстояния к нашей планете, он не представляет никакой опасности. 

Для справки: 1 июня к Земле приблизился астероид размером с Эйфелеву башню. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые обнаружили уникальную галактику, у которой практически отсутствует тёмная материя. Для изучения данной галактики был использован космический телескоп Hubble. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что в работе космического телескопа Hubble произошел сбой, в результате которого перестал работать компьютер полезной нагрузки NSSC. После этого аппарат автоматически перешел в безопасный режим. Специалисты, ответственные за работу Hubble, предприняли несколько попыток по возращению его в работу. Подробнее об этом читайте в нашей статье










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Источник: https://cneos.jpl.nasa.gov/
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