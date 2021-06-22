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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО)
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Ученые обнаружили уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Ученые изучили необычную галактику, которая почти не имеет тёмной материи

сегодня, 12:07
Автор:

Денис Подставной

Американские ученые обнаружили галактику, у которой отсутствует тёмная материя. Об этом сообщает издание New Atlas. 

Ученые обнаружили уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО)

Hubble запечатлел необычную галактику. Фото из открытых источников

Галактика под названием DF2 была обнаружена в 2018 году учеными из Йельского университета. Тогда астрономы сообщили, что обнаружили карликовую галактику, которая не имеет, или имеет очень маленькое количество тёмной материи. После этого встал вопрос о том, как вообще она могла образоваться без столь важного элемента. 

Через некоторое время работу астрономов из Йельского университета проверила независимая группа ученых, и пришла к выводу, что первые ошибались, и DF2 имеет нормальное количество тёмной материи. 

Теперь же астрономы, которые открыли эту галактику, проверили её более подробно и заявили, что были правы с самого начала. Ученые рассказали, о том, что все измерения содержания тёмной материи в галактике зависят от того, насколько далеко она находится от нашей планеты, и это являлось основной причиной, которая вызвала противоречия в двух командах. 

В своем втором исследовании американские ученые использовали телескоп NASA Hubble. С помощью этого аппарата, используя более длительную экспозицию, ученые смогли сделать фотографии лучшего качества. Получив новые снимки, они обратили внимание на красные звезды-гиганты на окраинах DF2. Данные небесные тела обладают внутренней яркостью, которая позволяет ученым определять их расстояние от Земли измеряя  видимую яркость звезд. Этот метод исследования называется TRGB и на данный момент является самой точной. 

В результате исследования группа ученых подтвердила свое первоначальное открытие касаемо дефицита темной материи у DF2. Также астрономы заявили о том, что эта галактика имеет размеры, близкие к Млечному Пути, находится на расстоянии 72 миллионов световых лет от нашей планеты, а также содержит всего 0,25% тёмной материи.

Для справки: тёмная материя — это форма материи, которая не имеет электромагнитного излучения и проявляет себя только в гравитационном воздействии. Она считается "клеем", который скрепляет галактики. 

Ученые обнаружили уникальную галактику: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание комментарии сообщало о том, как выглядел запуск космической ракеты SpaceX, которая вывела на орбиту спутник для ВВС США, а также о том, что в работе космического телескопа Hubble произошел сбой





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Источник: https://newatlas.com/space/df2-galaxy-dark-matter-hubble/
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