Hubble запечатлел столкновение двух галактик (ФОТО)

Космический телескоп Hubble запечатлел финальную стадию слияния двух галактик. Об этом сообщается на официальном сайте аппарата.

Как выглядит слияние галактик. Фото из открытых источников

Как стало известно, при помощи телескопа астрономы запечатлели пару галактик, которая получила название IC 1623 и находятся на расстоянии 275 миллионов световых лет от нашей планеты. На данный момент эти системы находятся на финальной стадии слияния. По предположениям ученых, в результате столкновения двух галактик запустятся процессы интенсивного образования новых звезд.

Известно, что астрономы с помощью космического телескопа наблюдают за этой парой галактик еще с 2008 года. Новый снимок, в отличие от предыдущих, сделан на более технологичный прибор Wide Field Camera 3. Съемка проводилась в различных диапазонах — от инфракрасного до ультрафиолетового. В будущем ученые планируют осуществлять наблюдение за этой парой галактик с помощью космического телескопа James Webb.

Для справки: James Webb — это орбитальная космическая обсерватория, которая должна заменить Hubble. Её запуск запланирован на ноябрь этого года.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американские ученые обнаружили уникальную галактику, у которой отсутствует тёмная материя. Несколько лет между астрономами шли споры по поводу данного открытия, однако повторное исследование подтвердило результаты первого. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что американское ведомство NASA планирует доставить несколько комплектов с оборудованием на обратную стороны Луны. Ученые рассказали о целях, которые планируют осуществить с помощью новой техники. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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