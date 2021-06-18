Илон Маск показал два космических корабля Starship и переименовался в Twitter (ФОТО)

Илон Маск показал на фото два космических корабля производства компании SpaceX. Фотографии были загружены на официальную страничку Маска в социальной сети Twitter.

Илон Маск показал свои космические корабли. Фото из открытых источников

Миллиардер и основатель таких компаний, как Tesla и SpceX, переименовал свой аккаунт в социальной сети Twitter, где у него насчитывается около 57 миллионов подписчиков. Теперь его страничка называется Elon Musk, the 2nd. Пока неизвестно, что послужило причиной для переименования. Также, он опубликовал фотографию, на котором изображены два космических корабля Starship SN15 и Starship SN16.

Также под постом Илон рассказал о том, что может использовать второй корабль в гиперзвуковых летных испытаниях.

Для справки: Starship SN16 это новая версия пилотируемого космического корабля многоразового запуска от компании SpaceX. Впервые он был показан в конце прошлого месяца. Вероятно, на данный момент SpaceX планирует его испытания, в котором он будет запущен по той же траектории, что и SN15.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Европейское космическое агентство собирается вывести на орбиту Земли первый в истории деревянный спутник. Известно, что он будет небольших размеров и сделан из березовой фанеры. Также в организации рассказали о том, когда планируется его запуск. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что пассажиры самолета стали случайными свидетелями запуска космической ракеты. Запуск ракеты в то время, как рядом пролетел самолет, был чистой случайностью. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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