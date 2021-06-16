

















Пассажир самолета снял на видео запуск космической ракеты. Об этом сообщает издание Space.com.

Запуск ракеты увидели пассажиры самолета. Фото из открытых источников

Как стало известно, пассажиры самолета Boeing 737-900 американской авиакомпании Delta, который летел из Нью-Йорка в мексиканский город Канкун, стали свидетелями запуска ракеты-носителя Atlas V.

Как пишет издание, то, что запуск ракеты можно было наблюдать в иллюминатор самолета, было чистой случайностью. Известно, что полет Delta V был запланирован на день ранее, однако не состоялся вовремя из-за технических неполадок.

О том, что пассажирам выпала возможность наблюдать за таким событием, сообщил капитан самолета. Один из них снял момент запуска на камеру своего смартфона.

"Это было одним из самых впечатляющих событий в моей жизни", — рассказывает автор видео.

Сообщается, что пассажиры самолета стали случайными свидетелями запуска космической ракеты Atlas V на побережье Флориды. Она вывела на орбиту Земли спутник SBIRS Geo-5 для американских военных. Этот аппарат предназначен для предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай осуществит первый за пять лет пилотируемый космический полет. Стали известны дата запуска ракеты и цель. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что NASA рассказало об открытии двух новых экзопланет. Они были обнаружены "охотниками" за планетами в рамках программы под названием Planet Hunters TESS, которая финансируется ведомством. Планеты имеют относительно большие размеры и вращаются вокруг звезды, похожей на наше Солнце. Подробнее об этом — в нашей статье.

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