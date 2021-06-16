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Пассажир самолета снял на видео запуск космической ракеты

Пассажиры самолета стали случайными свидетелями запуска ракеты Atlas V

сегодня, 15:03
Автор:

Денис Подставной








Пассажир самолета снял на видео запуск космической ракеты. Об этом сообщает издание Space.com. 

Пассажир самолета снял на видео запуск космической ракеты

Запуск ракеты увидели пассажиры самолета. Фото из открытых источников

Как стало известно, пассажиры самолета Boeing 737-900 американской авиакомпании Delta, который летел из Нью-Йорка в мексиканский город Канкун, стали свидетелями запуска ракеты-носителя Atlas V. 

Как пишет издание, то, что запуск ракеты можно было наблюдать в иллюминатор самолета, было чистой случайностью. Известно, что полет Delta V был запланирован на день ранее, однако не состоялся вовремя из-за технических неполадок.

О том, что пассажирам выпала возможность наблюдать за таким событием, сообщил капитан самолета. Один из них снял момент запуска на камеру своего смартфона. 

"Это было одним из самых впечатляющих событий в моей жизни", — рассказывает автор видео. 

Сообщается, что пассажиры самолета стали случайными свидетелями запуска космической ракеты Atlas V на побережье Флориды. Она вывела на орбиту Земли спутник SBIRS Geo-5 для американских военных. Этот аппарат предназначен для предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Китай осуществит первый за пять лет пилотируемый космический полет. Стали известны дата запуска ракеты и цель. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что NASA рассказало об открытии двух новых экзопланет. Они были обнаружены "охотниками" за планетами в рамках программы под названием Planet Hunters TESS, которая финансируется ведомством. Планеты имеют относительно большие размеры и вращаются вокруг звезды, похожей на наше Солнце. Подробнее об этом — в нашей статье




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Источник: https://www.space.com/atlas-v-rocket-launch-airplane-video
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