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Главная Новости IT технологии Когда SpaceX покроет всю планету спутниковым интернетом
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Когда SpaceX покроет всю планету спутниковым интернетом

После запуска всех 12 тысяч спутников стоимостью 10 миллиардов долларов, SpaceX необходимо будет получить разрешение на использование во всех странах мира

сегодня, 08:44
Автор:

Елизавета Черных

Компания SpaceX намеревается уже к сентябрю покрыть всю планету спутниковым интернетом Starlink. Об этом пишет "УНИАН", ссылаясь на Reuters.

Когда SpaceX покроет всю планету спутниковым интернетом

SpaceX - фото из открытых источников

"Мы успешно подготовили 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, мы получим постоянное глобальное покрытие, поэтому это должно произойти ближе к сентябрю", — сказала президент компании SpaceX Гвен Шотвелл.

Известно, что после запуска всех 12 тысяч спутников, цена которых 10 млрд долларов, необходимо, чтобы все мировые страны дали разрешение на их использование. 

Украинцы же смогут получить доступ к интернету Starlink в 2022 году. В 2021 году он должен покрыть территорию континентальной Европы. 

Сообщается, что пользователь Starlink должен будет заплатить 99 долл. за комплект, в который входит маршрутизатор и антенна. Общая стоимость пользования Starlink будет равна 499 долл., и еще 99 долл. придется платить каждый месяц. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что SpaceX Илона Маска успешно запустила космическую ракету. Как стало известно, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту нашей планеты спутник для Военно-воздушных сил США. Аппарат является спутником GPS третьего поколения. Известно, что выведенный на орбиту земли является уже пятым GPS спутников третьего поколения. Отмечается, что услугами сети GPS, которую администрируют американские Военно-воздушные силы, пользуются более четырех миллионов человек по всему миру. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что в работе космического телескопа Hubble произошел сбой. Команда сотрудников, которая отвечает за эксплуатацию аппарата пыталась перезапустить компьютер полезной нагрузки NSSC, однако это не дало результатов. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/science/spacex-hochet-pokryt-vsyu-planetu-internetom-starlink-k-sentyabryu-novosti-11460964.html
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