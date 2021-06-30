NASA не может починить Hubble: стала известна возможная причина поломки

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже три недели не может починить свой космический телескоп Hubble. Об этом сообщает издание Space.com.

NASA не может починить Hubble. Фото из открытых источников

Известно, что Hubble оборудован двумя бортовыми компьютерами. Один из них функционировал с самого запуска аппарата в 1990 году, а второй был установлен в рамках последнего техобслуживания в 2009 году. Все они были созданы в 1980 году.

Второй компьютер с момента установки так и не был использован до июня 2021 года. Он был запущен только во время этой поломки, когда инженеры ведомства пытались перенести нагрузку с основной системы на запасную. Отмечается, что специалистам, так и не удалось перезапустить систему, так как второй компьютер столкнулся с той же проблемной, что и первый.

На данный момент в ведомстве продолжают искать причину сбоя. Инженеры проверяют другое оборудование, которое могло бы стать причиной поломки. Подозрение падает на блок Command Unit / Science Data Formatter. Он отвечает за форматирование и передачу данных, а также он является регулятором мощности, который обеспечивает бесперебойную подачу тока на оборудование космического аппарата.

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