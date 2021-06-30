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NASA не может починить Hubble: стала известна возможная причина поломки

Специалисты из NASA продолжают поиски причины сбоя оборудования

сегодня, 13:25
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже три недели не может починить свой космический телескоп Hubble. Об этом сообщает издание Space.com. 

NASA не может починить Hubble: стала известна возможная причина поломки

NASA не может починить Hubble. Фото из открытых источников

Известно, что Hubble оборудован двумя бортовыми компьютерами. Один из них функционировал с самого запуска аппарата в 1990 году, а второй был установлен в рамках последнего техобслуживания в 2009 году. Все они были созданы в 1980 году. 

Второй компьютер с момента установки так и не был использован до июня 2021 года. Он был запущен только  во время этой поломки, когда инженеры ведомства пытались перенести нагрузку с основной системы на запасную. Отмечается, что специалистам, так и не удалось перезапустить систему, так как второй компьютер столкнулся с той же проблемной, что и первый. 

На данный момент в ведомстве продолжают искать причину сбоя. Инженеры проверяют другое оборудование, которое могло бы стать причиной поломки. Подозрение падает на блок Command Unit / Science Data Formatter. Он отвечает за форматирование и передачу данных, а также он является регулятором мощности, который обеспечивает бесперебойную подачу тока на оборудование космического аппарата. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что фотограф американского ведомства NASA запечатлел солнечный транзит Международной космической станции. Специалисты совместили несколько фотографий в одно Gif-изображение. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что американская компания Space Perspective открыла бронирование билетов на свой корабль "Нептун", который отправит туристов в стратосферу. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.space.com/
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