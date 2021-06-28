В космос на воздушном шаре: сколько стоит билет на полет



















Скоро космический туризм станет для нас привычным явлением, уже сейчас туристам предлагают подняться в стратосферу, чтобы насладиться удивительным видом. Сколько же стоит такое удовольствие?

Полеты в космос на воздушном шаре (фото из открытых источников)

Американская компания Space Perspective открыла бронирование мест на корабль "Нептун": он на воздушном шаре поднимется в стратосферу. Туристы будут находиться в герметичной капсуле, которая достигнет высоты 30 км благодаря огромному воздушному шару. Корабль вмещает восемь пассажиров и пилота. Стоимость одного места на нем составляет 125 тысяч долларов.

Продолжительность полета составит шесть часов: за это время можно будет увидеть Землю на фоне темноты космического пространства.

Для туристов на борту будут предусмотрены бар, Wi-Fi, душевые комнаты, комфортабельные кресла. Также организаторы обещают, что полет будет плавным и не будет требовать от пассажиров специальной подготовки или скафандра. Кроме того, туристам не придется испытать состояние невесомости.

Путешествие состоится в 2024 году, но билеты можно забронировать уже сейчас на сайте американской компании.

Напомним, что право полета на космическом корабле New Shepard, который принадлежит компании Blue Origin самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, было продано на аукционе за 28 миллионов долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что основатель компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал фотографию прототипа нового космического корабля. Его планируют испытать уже в ближайшее время. На фотографии также продемонстрирована ракета-носитель, которая должна доставить корабль в космос.





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