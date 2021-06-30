NASA показало, как выглядит солнечный транзит МКС (ФОТО)

Американское Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало новое изображение Солнца. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

Солнечный транзит. Фото из открытых источников

Фотограф NASA Джоэл Ковски запечатлел, как Международная космическая станция выполняет солнечный транзит (это движение любого объекта, которое происходит между Землей и Солнцем). Снимки были сделаны из американского штата Вирджиния. В этот момент астронавты на МКС осуществляли плановую замену солнечных батарей. Станция прошла между нашей планетой и Солнцем на скорости 29 тысяч километров в час. Серия фотографий была объединена в одно Gif-изображение.

Для справки: 25 июня космонавты Томас Песке (ESA) и Шейн Кимбро (NASA) вышли в открытый космос с целью замены солнечных батарей снаружи МКС. Их работа в космическом вакууме заняла около шести часов.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA запечатлело астронавтов Международной космической станции на фоне нашей планеты, когда они занимались заменой солнечных панелей. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что ученые из NASA рассказали о том, где кроме нашей планеты может еще существовать жизнь. Ученые-астробиологи подтвердили, что у них имеются косвенные доказательства существования жизни на одном из спутников в нашей Солнечной системе. Доказательством стало обнаружение вещества, которое называется винилацианид. Благодаря ему живые существа могли бы выживать на спутнике полному метановых озер. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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