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NASA показало, как выглядит солнечный транзит МКС (ФОТО)

NASA показало, как МКС пересекает Солнце

сегодня, 12:10
Автор:

Денис Подставной

Американское Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало новое изображение Солнца. Фотография была опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter. 

NASA показало, как выглядит солнечный транзит МКС (ФОТО)

Солнечный транзит. Фото из открытых источников

Фотограф NASA Джоэл Ковски запечатлел, как Международная космическая станция выполняет солнечный транзит (это движение любого объекта, которое происходит между Землей и Солнцем). Снимки были сделаны из американского штата Вирджиния. В этот момент астронавты на МКС осуществляли плановую замену солнечных батарей. Станция прошла между нашей планетой и Солнцем на скорости 29 тысяч километров в час. Серия фотографий была объединена в одно Gif-изображение. 

Для справки: 25 июня космонавты Томас Песке (ESA) и Шейн Кимбро (NASA) вышли в открытый космос с целью замены солнечных батарей снаружи МКС. Их работа в космическом вакууме заняла около шести часов. 


Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA запечатлело астронавтов Международной космической станции на фоне нашей планеты, когда они занимались заменой солнечных панелей. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что ученые из NASA рассказали о том, где кроме нашей планеты может еще существовать жизнь. Ученые-астробиологи подтвердили, что  у них имеются косвенные доказательства существования жизни на одном из спутников в нашей Солнечной системе. Доказательством стало обнаружение вещества, которое называется винилацианид. Благодаря ему живые существа могли бы выживать на спутнике полному метановых озер. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://twitter.com/nasahqphoto
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