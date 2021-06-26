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Главная Новости IT космос В NASA рассказали, где кроме Земли может существовать жизнь
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В NASA рассказали, где кроме Земли может существовать жизнь

На одном из спутников может существовать жизнь

сегодня, 19:55
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально подтвердило наличие косвенных доказательств существования жизни на спутнике Сатурна. Об этом сообщаться на официальном сайте ведомства. 

В NASA рассказали, где кроме Земли может существовать жизнь

На спутнике Сатурна возможно существование жизни. Фото из открытых источников

Как стало известно, в атмосфере спутника под названием Титан ученые-астробиологи обнаружили винилацианид (благодаря данному органическому соединению  живые существа могут выживать среди метановых озер спутника). 

Открытие было сделано уже год назад благодаря космическому аппарату NASA "Кассини". Всё это время специалисты проводили дополнительные тесты, для того чтобы полностью исключить ошибки. 

Для справки: Титан является самым крупным спутником Сатурна и вторым по величине во всей Солнечной системе. Его в 1655 году обнаружил голландский астроном Христиан Гюйгенс. На данный момент являться единственным, кроме нашей планеты, небесным телом в Солнечной системе для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что космическая обсерватория американского ведомства NASA запечатлела загадочную "призрачную руку" в космосе. Ученые показали её фотографию, а также объяснили природу данного явления. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" сообщало о том, как выглядит место, где зарождаются звёзды. Данная область звездообразования является самой яркой в нашей галактике и находиться на расстоянии примерно 20 тысяч лет от нашей планеты. Специалисты предполагают, что и в будущем это место продолжить порождать звёзды. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://strana.ua/news/340583-v-nasa-nashli-dokazatelstva-zhizni-na-titane-.html
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