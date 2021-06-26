В NASA рассказали, где кроме Земли может существовать жизнь

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально подтвердило наличие косвенных доказательств существования жизни на спутнике Сатурна. Об этом сообщаться на официальном сайте ведомства.

На спутнике Сатурна возможно существование жизни. Фото из открытых источников

Как стало известно, в атмосфере спутника под названием Титан ученые-астробиологи обнаружили винилацианид (благодаря данному органическому соединению живые существа могут выживать среди метановых озер спутника).

Открытие было сделано уже год назад благодаря космическому аппарату NASA "Кассини". Всё это время специалисты проводили дополнительные тесты, для того чтобы полностью исключить ошибки.

Для справки: Титан является самым крупным спутником Сатурна и вторым по величине во всей Солнечной системе. Его в 1655 году обнаружил голландский астроном Христиан Гюйгенс. На данный момент являться единственным, кроме нашей планеты, небесным телом в Солнечной системе для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности.

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