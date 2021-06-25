"Призрачная рука": NASA запечатлело уникальный объект в космосе (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало фотографию загадочного космического объекта. Об этом сообщает издание Space.com.

NASA опубликовало снимок загадочной "руки" в космосе. Фото из открытых источников

Как стало известно, космическая обсерватория NASA "Чандра" запечатлела на фото загадочную "призрачную руку", которая протягивается к газовому облаку.





Как объяснили ученые, данная "рука" появилась в космосе благодаря смерти массивной звезды, которая взорвалась сверхновой. В результате взрыва в космосе остался её вращающийся "труп" известный, как пульсар, а вокруг него образовался пузырь из энергетических частиц. Он вместе с обломками, которые остались после взрыва звезды, создал структуру, напоминающую руку.

Известно, что сверхновая зведа, которая создала этот объект, называлась MSH 15-52 и находилась на расстоянии 17 000 световых лет от нашей планеты. По предположению специалистов, свет от её взрыва достиг Земли около 1700 лет назад.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA с помощью своей межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter сделало фото китайского ровера, который двигался в южной части Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что ученые обнаружили необычные объекты на поверхности Венеры. По их словам данная находка может означать, то что в недавнем прошлом поверхность данной планеты могла растягиваться и сжиматься. Специалисты обнаружили объекты изучая снимки, которые сделал американский космический аппарат "Магеллан". Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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