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"Призрачная рука": NASA запечатлело уникальный объект в космосе (ФОТО)

Обсерватория NASA сделала фото "космической руки"

сегодня, 15:34
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало фотографию загадочного космического объекта. Об этом сообщает издание Space.com.

"Призрачная рука": NASA запечатлело уникальный объект в космосе (ФОТО)

NASA опубликовало снимок загадочной "руки" в космосе. Фото из открытых источников

Как стало известно, космическая обсерватория NASA "Чандра" запечатлела на фото загадочную "призрачную руку", которая протягивается к газовому облаку. 

”Призрачная рука”: NASA запечатлело уникальный объект в космосе (ФОТО) - фото 2

Как объяснили ученые, данная "рука" появилась в космосе благодаря смерти массивной звезды, которая взорвалась сверхновой. В результате взрыва в космосе остался её вращающийся "труп" известный, как пульсар, а вокруг него образовался пузырь из энергетических частиц. Он вместе с обломками, которые остались после взрыва звезды, создал структуру, напоминающую руку. 

Известно, что сверхновая зведа, которая создала этот объект, называлась MSH 15-52 и находилась на расстоянии 17 000 световых лет от нашей планеты. По предположению специалистов, свет от её взрыва достиг Земли около 1700 лет назад. 

”Призрачная рука”: NASA запечатлело уникальный объект в космосе (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что американское ведомство NASA с помощью своей межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter сделало фото китайского ровера, который двигался в южной части Марса. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что ученые обнаружили необычные объекты на поверхности Венеры. По их словам данная находка может означать, то что в недавнем прошлом поверхность данной планеты могла растягиваться и сжиматься. Специалисты обнаружили объекты изучая снимки, которые сделал американский космический аппарат "Магеллан". Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.space.com/giant-space-hand-gas-cloud-new-x-ray-photos
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