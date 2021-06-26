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NASA показало, как выглядит Земля с высоты более четырехсот километров (ВИДЕО)

NASA показало, как астронавты меняют солнечные панели на фоне Земли

26 июня 2021, 23:37
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит наша планета с высоты более четырехсот километров. Информация была опубликована на официальной страничке ведомства в социальной сети Twitter. 

NASA показало, как выглядит Земля с высоты более четырехсот километров (ВИДЕО)

Как выглядит Земля с МКС. Фото из открытых источников

Известно, что в прошлую пятницу два астронавта Томас Песке и Шейн Кимбро вышли в открытый космос, для того чтобы установить новые солнечные батареи на внешней стороне Международной космической станции. В этот момент они работали на высоте четыреста десять километров над поверхностью Земли. 

На видео запечатлены сами космонавты во время работы, МКС и наша планета. В этот момент специалисты монтировали вторую из шести панелей. 

Для справки: данное оборудование было доставлено на Международную космическую станцию 5 июня на борту корабля Dragon производства компании SpaceX. Новые батареи должны помочь увеличить энергетическую мощность станции со 160 до 215 киловатт.

      

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA рассказала о том, где помимо Земли может существовать жизнь. Специалисты получили косвенные доказательства возможной жизни на одном из крупнейших спутников в нашей Солнечной системе. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA планирует создать специальное средство для стирки, которым бы смогли пользоваться астронавты на борту Международной космической станции. На данный момент космонавты просто выбрасывают свою одежду за борт. Если специалистам удастся создать такой порошок, то это позволит в будущем экономить на доставках грузов в космос. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://twitter.com/NASA
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