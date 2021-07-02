NASA показало своих роботов на фоне марсианской пустыни (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новое фото с красной планеты. Изображение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

NASA показало селфи робота Perserverance. Фото NASA

Ровер NASA Perserverance сделал селфи на Марсе. В кадр также попал вертолетный дрон Ingenuity и всё это было сделано на фоне марсианских пустошей.

Для получения изображения специалисты использовали роботизированную руку марсохода, на которой установлена камера WATSON. Она предназначена для съемки крупным планом скал и деталей поверхности Марса.

В ведомстве отметили, что данное фото является самым сложным, которое делал Perserverance. Понадобились недели планирования, чтобы запрограммировать сложную серию экспозиций и движений камеры. Она состоит из 62 кадров, которые специалисты сложили в мозаику. Фотография была сделана 6 апреля.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американское ведомство NASA показало на фото момент смерти звезды. На изображении можно увидеть как из умирающего небесного тела высвобождаются слои газа на огромное расстояние. Ученые рассказали, что ожидает эту местность в ближайшее время. Подробнее об этом читайте в нашей статье.



Также издание информировало о том, что швейцарские ученые обнаружили редкую экзопланету. Они заметили её, когда проводили наблюдение за двумя другими небесными телами. На данной планете есть вода и она превышает размеры Земли в несколько раз. Её классифицируют, как суперземлю Астрономы рассказали о том, как дальше будут наблюдать за этой экзопланетой. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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