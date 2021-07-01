NASA показало, как выглядит смерть звезды (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, как выглядит смерть звезды. Фотографии были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети Instagram.

Как выглядит смерть звезды. ФОТО: NASA

Как стало известно, изображение было получено благодаря космическому телескопу NASA/ESA Hubble. Аппарат запечатлел момент смерти звезды. На фото видно, как из умирающего небесного тела высвобождаются слои газа. Он распространяется на расстояние более трех световых лет от самой звезды, образуя силуэт бабочки.

Интенсивное ультрафиолетового излучения заставляет отброшенный материал ярко светиться, однако спустя время туманность полностью исчезнет, а в её центре останется только труп звезды, который называют белыми карликами.

В конечном итоге та же участь может постичь и наше Солнце, в тот момент, когда у него закончится топливо. А это может произойти через шесть миллиардов лет.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что астрономы случайно увидели редкую экзопланету, когда наблюдали за другими небесными телами. Ученые рассказали о её характеристиках, а также о том, с помощью чего они собираются изучать её в будущем. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало, что фотограф американского ведомства NASA запечатлел момент, когда Международная космическая станция пересекала Солнце. Это явление называться солнечный транзит. Специалисты совместили несколько полученных снимков в одно Gif-изображение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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