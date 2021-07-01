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Главная Новости IT космос Ученые случайно увидели редкую планету: как она выглядит (ФОТО)
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Ученые случайно увидели редкую планету: как она выглядит (ФОТО)

Астрономам посчастливилось увидеть редкую экзопланету

сегодня, 17:49
Автор:

Денис Подставной

Астрономы увидели уникальную экзопланету. Об этом сообщает издание Forbes. 

Ученые случайно увидели редкую планету: как она выглядит (ФОТО)

Ученые увидели редкую экзопланету. Фото NASA

Как стало известно, швейцарские ученые обнаружили экзопланету, которая принадлежит к редкому виду. Она вращается вокруг звезды, которая похожа на наше Солнце. 

Редкую планету астрономы увидели случайно, пока наблюдали за транзитом двух других небесных тел в системе Ню² Волка (созвездие, которое находится на расстоянии примерно 47,5 световых лет от Солнца). Впервые её обнаружили еще в 2011 году и назвали HD 136352 d. 

Планета не имеющая известного эквивалента имеет размеры, которые в два с половиной раза превышают размеры нашей Земли. На её поверхности находится много воды, окруженной гелием и водородом, однако эта вода находится на ней  в состоянии водяного пара высокой температуры. HD 136352 d считается слишком горячей для того, чтобы на неё существовала жизнь.

Благодаря своим свойствам и орбите данное небесное тело является олицетворением экзопланеты. Так, как она имеет мягкую температуру и вращается вокруг звезды, которая похожа на "Солнце". 

В будущем планету, которую классифицируют, как суперземлю планируют изучать с помощью нового космического телескопа NASA имени Джеймса Уэбба. 

Для справки: двигаясь со скоростью света, путешествие от Земли до HD 136352 d займет около 48 лет. 

Ученые случайно увидели редкую планету: как она выглядит (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии "сообщало о том,  ученые из Калифорнийского института обнаружили новую уникальную звезду. Специалисты рассказали о её характеристиках, а также о том, что может произойти с ней в будущем. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Специалисты из проекта Dark Energy Survey показали возможно самую большую комету в нашей Солнечной системе. Ученые рассказали о том, когда данное небесное тело сможет максимально приблизиться к нашему Солнцу. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2021/06/28/a-golden-target-for-planet-hunters-unique-alien-planet-with-no-known-equivalent-photobombs-study-of-close-sun-like-star/?sh=7e7e6ef7193f
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